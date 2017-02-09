Seyidoğlu Tatlıcılık aile şirketinin ikinci nesilden hissedarı olan Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucunda “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçları kapsamında dava açıldı. Mustafa ve Serdar Seyitoğlu hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İşadamları Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonuçlandı. Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşanmış, M.Ş. adında bir abinin ihbarı sonrası örgüte finansal kaynak sağladığı tespit edilen Seyidoğlu Tatlıcılık'ın sahibi Mustafa Seyidoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından, Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen işadamları, örgüt üyeliğinin tespiti ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki işadamının mal varlıklarına el konuldu. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Kökçü tarafından, Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında "Silahlı Terör Örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

ABİ İHBAR ETTİ

Hazırlanan iddianamede, Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun FETÖ'nün Beylikdüzü ve Bağcılar mütevelli heyetinde abi konumunda yer alan aktif örgüt mensupları olduğu kaydedildi. FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada zabıt katibi olarak görev yapan M.Ş.'nin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak Seyitoğlu Tatlıcılık sahibi ve ortağının örgüte finansman sağladığı ihbarı üzerine operasyon başlatıldığı anlatıldı. Mustafa Seyitoğlu'nun Bağcılar ilçesinde FETÖ'nün amaçları doğrultusunda örgüt evlerine ve örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı ve finansman sağladığı tespit edildi.

DELİLLER BULUNDU

Mustafa Seyitoğlu'nun FETÖ ile irtibatlı kurumlar olan Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne üye olduğu ve Bank Asya'da hesap kaydı olduğu belirlendi. Mustafa Seyitoğlu'nun konutunda yapılan aramada, FETÖ'ye ait kitapların bulunduğu kaydedildi. Seyidoğlu Tatlıcılık'ın diğer ortağı Serdar Seyitoğlu'nun ise şirkette dış ticaret müdürü olduğu belirtildi. Serdar Seyitoğlu'nun ofisinde yapılan aramada Fetullah Gülen tarafından hediye olarak gönderilen tesbih, seccade ve takke bulunurken Fetullah Gülen tarafından gönderilmiş bir adet de plaket bulundu. Serdar Seyitoğlu'nun himmet, bağış ve kurban adı altında örgüte finansman sağlayan iş adamlarını yurtdışına götürdüğü anlatıldı.

GİZLİ TANIK: HER PERŞEMBE TOPLANIRLARDI

Seyidoğlu firmasında çalışan ve gizli tanık olarak ifadesine başvurulan Rant-26 rumuzlu tanık, firmanın Beylikdüzü ilçesinde bulunan merkezinde haftanın her Perşembe günü Mustafa Seyitoğlu ve 9-10 kişilik iş adamalarının bir araya gelerek kahvaltı adı altında himmet operasyonları düzenlendiğini ve toplantıya katılan iş adamlarının her hafta değiştirdiğini anlattı. Kahvaltı sonrası Mustafa Seyitoğlu'nun ofisine giden işadamlarının FETÖ videolarını izlediklerini kaydetti. Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun örgüte para toplamak için çalışanların zorla maaşlarından para kesildiğini iddia etti.

ÖRGÜTÜN İMAMI YURTDIŞINDA

Toplantıya katıldığı tespit edilen Celal Karahan isimli iş adamının ise, Mustafa Seyitoğlu'nun gözaltına alındığı gün yurtdışına kaçtığı, Karahan'ın örgüt imamı olduğu belirtildi. Celal Karahan'ın konutunda yapılan aramada ise örgütsel doküman ve çek bulunduğu belirtildi. İddianame sonuç bölümünde, Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu'nun, asıl amacı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmak ve ya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmek olan Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları belirtildi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.