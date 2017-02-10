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Ukrayna'ya kimlik ile giriş dönemi başlıyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.2.2017 15:39
Ukrayna'ya kimlik ile giriş dönemi başlıyor!
Ukrayna'ya kimlik ile giriş dönemi başlıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirterek, "Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Haklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız" dedi.

GEÇEN SENE İMZALANMIŞTI

Türkiye ve Ukrayna, karşılıklı vizesiz kalış sürelerini 60 günden 90 güne çıkaran anlaşmayı geçen sene imzalamıştı.