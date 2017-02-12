9 milyarlık sevgili ekonomisi

Sevgililer Günü perakende sektörünü hareketlendirdi. Markalar satışlarında yüzde 25’e varan artış yakalarken, 14 Şubat’ın ekonomiye 9 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor

2017'ye pozitif giren, indirim ve promosyon kampanyalarıyla hareketli günler geçiren perakende sektörü 14 Şubat Sevgililer Günü'nün etkisiyle satışlarını katladı. Sevgililer Günü'ne geri sayımın başladığı şu günlerde sektör, hafta sonunun da yarattığı olumlu etkiyle satışlarını yüzde 25 civarında artırmayı başardı.

20 MİLYON ADET GÜL SATILDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, son iki yıldır Sevgililer Günü'nün kutlandığı 14 Şubat'ı kapsayan haftada 8.3 milyar liradan fazla harcama yapıldığını belirterek, bu yıl ekonomiye 9 milyar liralık katkı beklendiğini bildirdi. Palandöken, Sevgililer Günü'nde 18-20 milyon arası kırmızı gül satıldığının altını çizerek, bu dönemde gül satışının normal günlere göre 10 katına çıktığını bildirdi.

KALP VE KIRMIZI ÖNE ÇIKIYOR

Saat&Saat'in sahibi Ramazan Kaya, şubat ayına çok iyi başladıklarını hafta sonu bitmeden satışların geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24 oranında arttığını söyledi. Ocak 2017'de hava şartlarına rağmen satışların iyi gittiğinin altını çizen Kaya, "Genellikle şu anda Sevgililer Günü anlamı taşıyan modellere talep gösteriliyor. Daha çok kalpli, kırmızılı modeller satılıyor. Erkek ürünleri de çok satıyor. En çok alışveriş yapan yaş grubu 20-32 arası" diye konuştu. Ersa Saat danışmanı Cent Uğurdağ, tüm yıl boyunca en yüksek satış rakamlarına 14 Şubat'ta ulaştıklarını söyledi. Uğurdağ, tüm yılın ortalamasının yüzde 30 üzerinde bir satış artışı yakaladıklarını ifade etti.



KADINLAR GİYİM ERKEKLER ÇİÇEK ALIYOR

GittiGidiyor 'un Sevgililer Günü için yaptırdığı araştırmaya göre erkeklerin yüzde 34'ü sevgililerine çiçek, yüzde 28'i ise takı ve mücevher hediye ediyor. Kadınların yüzde 42'si ise hediye seçimini giyim ürünlerinden yana kullanıyor. En çok 50-150 TL aralığındaki hediyeler tercih ediliyor. Bekar erkeklerin yüzde 32'si, kadınların yüzde 35'i, evli erkeklerin yüzde 30'u, kadınların ise yüzde 33'ü bu fiyat aralığındaki hediyeleri satın alıyor. Geçen yıl en çok kolye, romantik hediye paketi, kol saati, parfüm, akıllı saat, fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu hediye edildi.



GÖMLEK KRAVAT İLK SIRADA

Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem, satış artışının Sevgilier Günü'ne kadar yüzde 25'lere ulaşacağını ifade etti. Damat-Tween'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise en fazla gömlek, triko ve aksesuvar sattıklarını ve satışların yüzde 10 yükseldiğini kaydetti.



MÜŞTERİ ALIŞVERİŞE BAŞLADI

Matraş Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Matraş, satış artışının hafta sonunda yüzde 20-25'lere çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Matraş, piyasaların durulması ve doların ateşinin hafiflemesi üzerine insanların yeniden tüketime yöneldiğini vurguladı.