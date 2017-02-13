Körfez’le ilişkiler derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretlerde milyarlarca dolarlık ticaret ve ortak proje masaya yatırılacak. Türkiye son 10 yılda bu üç ülkeye 53 milyar dolar ihracat yaparken, 13 milyar dolarlık da dış ticaret fazlası verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde işadamlarının da yer aldığı kalabalık bir heyetle 12-15 Şubat'ta Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a yapacağı ziyaretlerin, Türkiye'nin 'Körfez ülkeleri' ile olan ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor. Petrol ve gaz gelirlerinden dolayı kişi başına düşen milli geliri yüksek olan Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, diplomatik ilişkilerin sıklık kazandığı 2007-2016 arasında önemli gelişim gösterdi. Bu dönemde söz konusu ziyarette bulunulacak ülkelere yönelik toplam ihracat yaklaşık 33 milyar dolar oldu.



10 YILDA 53 MİLYAR $ TİCARET

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'la son 10 yıldaki toplam 53 milyar dolarlık dış ticaret hacmi göz önüne alındığında, Türkiye 13 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Petrol zengini Suudi Arabistan 2007-2016 yıllarında 27 milyar dolarla üç ülke arasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi, 3 milyar 870 milyon dolarla Katar, 1 milyar 660 milyon dolarla Bahreyn izledi. İthalat açısından bakıldığında ise Suudi Arabistan aynı dönemde 16 milyar 300 milyon dolarla en çok ithalat yapılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 2 milyar 800 milyon dolarla Katar, 1 milyar 280 milyon dolarla Bahreyn takip etti.



YÜZDE 150'LİK ARTI Ş YAKALANDI

Türkiye geçen yıl Suudi Arabistan'dan 1 milyar 835 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Plastik ve mamulleri ile mineral yakıtlar en önemli ithalat kalemleri arasında bulunuyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 2007'de 1.48 milyar dolarken geçen yıl 3.17 milyar dolara yükseldi. Elektrikli makine ve cihazlar, halılar ve yer kaplamaları Suudi Arabistan'a ihraç edilen önemli ürünler arasında yer alıyor. Türkiye'den Bahreyn'e yapılan ihracat ise 2007'ye göre yüzde 150'den fazla artarak geçen yıl 193 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın içinde demir çelik, motorlu kara taşıtları ile tütün ve mamulleri önemli yer aldı. Bahreyn'den yapılan 127 milyon 780 bin dolarlık ithalatta ise mineral yakıtlar, tramvay dışında demiryolu araçları, makine, kazanlar, elektrikli ve elektronik donanımlar başlıca kalemleri oluşturdu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı El Halife, Sakhir Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki ülke arasında hayata geçirilecek anlaşmalardan birini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak imzaladı.



20 BİN SOSYAL KONUT

DEİK Türkiye- Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, ülkenin yaklaşık 20 bin sosyal konut yapacağını ve ortalama 200 metrekare ev genişlikleri dikkate alındığında bunun Türkiye'de 40 bin konutla aynı anlama geldiğini belirtti.



ORTAK ŞİRKET KURULABİLİR

DEİK Türkiye- Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir de iki ülkenin ortak müşavirlik ve mühendislik firmaları kurmasının önemine değinerek, "Konut ihtiyacı artıyor. TOKİ gibi müşterek bir şirket kurulabilir" dedi.



KATAR'DA 200 PROJEYE 200 MİLYAR $

Petrol ve doğalgaz nedeniyle kişi başına milli geliri 130 bin dolar olan Katar'da planlanan 200 kadar projenin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar. Bu tutarın yüzde 43'ü altyapı için, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacak.