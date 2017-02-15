Avrupa Parlementosu'nda Yunanistan'a büyük şok: "AB'den çık, borcunu silelim"

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen Yunanistan'a, Avrupa Parlementosu'nda bir Alman vekilden "AB'den çıkarsan, borcunu sileriz" teklifi geldi

Son dönemde basına yansıyan IMF'in gizli raporunda Yunanistan için ikinci bir kurtarma programına sıcak bakılmadığı ifadeleri Euro Bölgesi'nin eski kabusunu yeniden gündeme taşırken Avrupa Parlamentosu üyelerinin ülke için sıra dışı görüşlere sahip olduğu görülüyor.

"AB'DEN ÇIK, BORCUNU SİLELİM"

Avrupa Parlamentosu'nun Alman vekili Hans-Olaf Henkel, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden çıkarılması karşılığı borcunun silinmesini teklif etti.

Parlamento'nun Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, şöyle dedi:

"Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Yunanistan'ı ortak para zincirlerinden kurtaralım ve karşılığında da bir gün kapatılacağına kimsenin inanmadığı bu borçtan vazgeçelim. Böylece kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programıyla kurtarmasına da gerek kalmayacak. Ülke ekonomik büyümesini hızlandırabilecek, işsizlikle mücadele edebilecek",

IMF: ACI GERÇEĞİ SÖYLÜYORUZ

IMF Başkanı Christine Lagarde ise Yunanistan'a yönelik sert söylemlerini savunarak "Acı gerçeği söylüyoruz" demişti.

2018'de Yunanistan'ın mevcut kurtarma programı sona erecek ve kreditörler IMF'in olmadığı bir programda yer almak istemiyor. IMF de Yunanistan'a ikinci bir kurtarma programı sağlamakta çekimser kalıyor.