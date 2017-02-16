3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne start verildi

Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesine 4 firma teklif verdi

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için ihale düzenlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde (AYGM) 6 firmanın davet edildiği ihalede, 4 firma mali teklif sundu. İdom ve Su-Yapı Mühendislik AŞ ise teşekkür mektubu vererek proje ve etüt ihalesinden çekildi.



14 İSTASYONLU METRO

Tecnimont Civil Construction SPA, Italfer SPASintagma İş Ortaklığı, Arcadis- Prota Mühendislik Proje Danışmanlık ve Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. tarafından verilen mali teklifler, firmaların yeterliliklerinin incelenmesinin ardından açılacak. İhalenin açılışında konuşan Genel Müdür Erol Çıtak, "Avrupa Yakası TEM-Hasdal kavşağı, Anadolu Yakası TEM-Çamlık kavşağı arasında 16.15 kilometre uzunluğunda 2x2 şerit karayolu bağlantısı ile, Avrupa Yakası Bakırköy-İncirli, Anadolu Yakası Kadıköy-Söğütlüçeşme arasında 31 km uzunluğunda 14 istasyondan oluşan metro hattı teşkil edilecek" diye konuştu.



6.5 MİLYON YOLCU

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.



DÜNYADA İLK OLACAK



Maliyet: 3.5 milyar dolar

Kapasite: Günde 6.5 milyon yolcu

Hattın uzunluğu: 31 kilometre

3 katlı kesimin uzunluğu: 6.5 kilometre

İstasyon sayısı: 14

Derinlik: 110 metre

İstihdam: 2.800