Ekonomiye bahar geldi

Türkiye, 2017’ye hızlı girdi. Hükümetin düzenlemeleriyle beyaz eşya ve mobilyada satışlar % 50 arttı. Otomotivde şubat satışları hareketli. 23 günde 2.200 konut satıldı. Dolar 3.55 TL’ye indi, turizmde rezervasyonlar başladı

2016 yılında, ekonomik ve siyasi saldırılara karşı savunmaya geçmesine rağmen ilk dokuz ayda yüzde 2.2 büyüyen Türkiye, 2017'ye hızlı girdi. Hükümetin büyümeyi hızlandırmak için gerek tüketici gerekse üretici tarafında attığı destekleyici adımlar da karşılığını bulmaya başladı.



BÜYÜME BEKLENTİYİ GEÇEBİLİR

Kredi Garanti Fonu kapsamında sağlanan 250 milyar liralık kredi desteği, istihdam seferberliği için işverene sağlanan işçi başına 773 liralık imkân, mobilya ve beyaz eşyada indirilen vergiler, hem üretim hem tüketim tarafından piyasaları canlandırdı. Ekonomiye güveni perçinleyen bu adımların etkisiyle, yılın özellikle ilk çeyreğinde büyümenin beklentilerin üstüne çıkması bekleniyor.



BORSA ÇIKIYOR DOLAR 3.55'E İNDİ

Son 1.5 ayda Borsa İstanbul'a 1.1 milyar dolarlık net yabancı girişi oldu. Endeks 89 bin puanı geçerek 2 yılın zirvesine çıktı. Yabancı girişi ile birlikte dolar 3.55 TL'ye kadar indi. TL son bir ayda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Analistler, "3.50 TL'ye iner" dedi.







REEL KESİM GÜVENİ ZİRVEDE

Merkez Bankası tarafından önceki gün açıklanan verilere göre, ocak ayında 97 olan reel kesim güven endeksi şubatta 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yüzde 8.5 artan endeks 105.3 seviyesine yükseldi. Reel kesim güven endeksi Eylül 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyede. Şubatta kapasite kullanım oranı da 75.4 ile beklentilerin üstünde gerçekleşti.



OTOMOTİV ŞUBATTA DA HAREKETLİ

Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, 2016 yılını üretim, ihracat ve iç pazar satışlarında rekorlarla kapatan otomotiv sektörü de 2017'ye hızlı başladı. Maliye Bakanlığı'nın yeni ÖTV oranlarına ve döviz kurlarındaki dalgalanmayla yapılan fiyat artışlarına rağmen ekonomiye güvenen tüketicilerin talebi azalmadı. Sezonsal olarak yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ocakta, pazar yüzde 8 büyüdü. Toplam satışlar 35 bin 323 adet oldu. Binek otomobil satışları ise yüzde 10 artışla 25 bin 689 adede yükseldi. Otomotiv pazarında ocakta yaşanan canlılık, şubatta da devam ediyor.



VERGİ İNDİ, ÇARŞI-PAZAR HAREKETLENDİ

ÖTV ve KDV indirimiyle vatandaş çarşıya yeniden döndü. Firmaların satışları yüzde 50 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı, aynı zamanda Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Sektör nefes aldı. 2017'de yüzde 7.2'lik artış bekliyoruz" dedi. Güler, vergi teşvikinin ardından gelecek ek satış ve bunu sağlayacak üretimle sektörün ek istihdam da yaratacağının altını çizdi. Bu yıl açacağı 9 mağazada yaklaşık 315 kişiyi işe almayı planlayan Mediamarkt'ın Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım ise ÖTV indiriminin ertelenmiş talebi öne çektiğini söyledi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da "ÖTV indirimi gelir gelmez ilk hafta yüzde 10'luk artış oldu. 14 Şubat ve sonrasında küçük ev aletleri tarafında da satışlarımız çok iyi gitti" dedi. KDV indirimi düğün alışverişini de öne çekti. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, satışlardaki artışın, kararın uygulama süresi içinde yüzde 10-15 olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Nuri Öztaşkın da KDV indirimi sonrası satışların yüzde 50 arttığını kaydetti.







23 GÜNDE 2.200 KONUT SATILDI

Emlak Konut GYO'nun başlattığı, özel sektörün de destek verdiği "Güçlü Türkiye için birlik vakti" kampanyasıyla ucuz ve lüks konuta erişimi kolaylaşan vatandaş satış ofislerine akın etti. 20 yıl vadeli yüzde 0.79 faizle konut alınmasının yolunu açan kampanya kapsamında 23 günde 2 bin 200 konut satıldı, 2 milyar 550 milyon TL ciro yapıldı.







TURİZMDE REZERVASYONLAR BAŞLADI

Yurtdışında yürütülen kara propaganda ve terör örgütlerinin saldırı girişimleriyle sarsılan turizmde de kıpırdanma başladı. Reina saldırısı sonrası duran rezervasyonlar yeniden başladı. Son 2-3 haftadır Avrupalı turistlerin acentelerinin arayarak rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Turizmciler, Rusya ve Körfez ülkelerinden turistlerin de rezervasyonlarının başladığını ifade etti. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Rusya'da rezervasyonların çok hızlı aktığını, Avrupa pazarının da hareketlenmeye başladığını söyledi. İran pazarının da çok hareketli olduğunun altını çizen Ayık, "Rusya'da rezervasyon akışları çok iyi gidiyor" dedi. KATİD Başkanı Murat Toktaş da "Karadeniz'de bu yıl 1 milyon 150 bin turist ağırlarız" dedi.



TÜRKİYE'DEN ÜMİDİNİ KESİP GİDEN YANAR

Kurulduğu günden bu yana 103 şirketin alım-satımına aracılık eden yatırım bankacılığı ve varlık yönetim grubu Ünlü & Co'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, kriz algısı operasyonuna kanıp ülkeden çıkmak isteyenleri uyardı. Şirketin nitelikli bireysel yatırımcıları da hedef kitlesine kattığı yeni ürünü DAHA'nın tanıtımında konuşan Ünlü, son üç yılda 4 seçim ve tarihe geçecek bir darbe girişimi olmasına rağmen, Türkiye'ye net yabancı sermaye girişi olduğuna dikkat çekti. "Türkiye'den ümidimi hiçbir zaman kesmedim" diyen Ünlü, "Buna karşılık, ümidini kesip gidenler yanacak. 2015'te 17 milyar dolarla son 10 yılın en büyük girişi olmuştu. Geçen yıl direkt yatırımlar düştü ama o rakamı üçe bölüp dörtle çarpmak lazım. Buna rağmen 2016'da 10 milyar dolar geldi. Türkiye'ye yatırım devam ediyor" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağustosta yurtdışında 70'e yakın yabancı yatırımcı ile görüştüğünü hatırlatan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen hafta yine bir tur yaptık. Bu kez de 'biz kaçırıyoruz galiba' havasındalar. Dünya devi firmalar gelip yatırım yapıyor."