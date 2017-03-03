Döviz kurlarının aşağı ineceği kanaatindeyim

Dolardaki düşüşün süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizliğin azalacağını, turizmde ise patlama yaşanacağını söyledi

Kurda gerilemenin başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben daha da ineceği kanaatindeyim. Bu konuda geldiğimiz nokta bunun sinyallerini veriyor" dedi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, istihdamın artırılmasına yönelik iş dünyasına yaptıkları çağrıdan çok ciddi cevaplar aldıklarını söyledi.



İSTİHDAM ARTIYOR

İşe alımların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıl sonu itibarıyla çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Yaza doğru istihdam noktasında ciddi alımlar olacak. Özellikle turizm sektöründe ciddi bir patlama yapacağız. Bununla birlikte ciddi kapı açılacaktır."

PAKİSTAN'DA 13. EİT ZİRVESİ

İŞBİRLİKLERİ ARTMALI

Erdoğan, İslamabad'daki 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bölgesel işbirliğini artırma mesajı verdiğini söyledi. EİT'ye üye ülkelerin 1.7 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip bir bölge oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Enerji, altyapı ulaştırma gibi konular ki buna özellikle savunmayı da ekleyebiliriz. Aslında Ecobank var ama güçlü değil bunu güçlendirebiliriz. Tacikistan'a, 'üye olmanızda fayda var' diye görüşümü ilettim" dedi.



YÜKSEK STRATEJİK KONSEY TOPLANTISI BU YIL İRAN'DA

Zirve kapsamında EİT üyesi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yaptığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimizle uzun bir görüşmemiz oldu. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile görüşmemiz oldu. Türkiye ile ikili ilişkileri nasıl ileri seviyelere getireceğiz, bunlar üzerinde durduk. Son görüşmemiz de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile oldu. Onların mayıs ayında seçimi var. Bunun ardından Yüksek Stratejik Konsey toplantısını yapabiliriz dediler."