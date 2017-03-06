Moody's'ten Türkiye'ye not artışı sinyali!

Daha önce Türkiye adına skandal kararlara imza atan Moody’s Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri üzerine yayımladığı açıklama ile not artış sinyali verdi. Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş durumunu koruduğunu, bölgedeki ülkelerle olan karşılıklı ilişkilerde yaşanan toparlanmanın ise önümüzdeki dönemde turizm sektörünü olumlu yönde etkileyebileceğini açıkladı.

Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 8,2, gelecek senenin sonunda ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, cari açığın GSYH'ye oranının ise bu yılın sonunda yüzde 5,2, gelecek yılın sonunda yüzde 5,3 seviyesinde olabileceği bilgisine yer verildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği, 2018 yılında ise büyüme hızının yüzde 3 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumunu koruyor" ifadeleri kullanıldı.

KOMŞULARLA İYİLEŞME EKONOMİYE YANSIYACAK

Son dönemde Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerle, özellikle Rusya, İsrail ve Irak'la iyileşen karşılıklı ilişkilerinin önümüzdeki dönemde turizm sektörünü olumlu yönde etkileyebileceği vurgulandı.

TURİZMİ OLUMLU ETKİLEYECEK



Açıklamada, Türkiye'nin birkaç ülkeyle ilişkilerini geliştirmesinin ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için henüz erken olduğu kaydedilerek, "Fakat bu durum son birkaç yıldır azalan turist sayısının yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalan turizm sektörünü pozitif şekilde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.



MOODY'S'TEN NOT ARTIŞ SİNYALİ

Açıklamada, Türkiye'nin bu yıla ilişkin potansiyel değerlendirme tarihlerine Moody's'in reyting takviminde yer verilmemesine ilişkin, "Moody's potansiyel reyting eylemlerine ilişkin olarak yorum yapmamaktadır. Kredi notuna dair gelişmeleri sürekli olarak izliyoruz ve kredi koşulları gerektirdiği zaman eyleme geçiyoruz." bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi için hangi şartların dikkate alınacağına ilişkin olarak ise açıklamada, "Kırılganlıkların yapısal olarak azaltılması ve Türkiye'nin yapısal ortamı ile rekabetinin iyileşmesi durumunda kredi notunda yukarı yönlü baskı (notun yükseltilmesi durumu) oluşabilir." değerlendirmesi yer aldı.