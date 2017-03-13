Hollanda bürokrasisinde FETÖ etkisi

Uluslararası Turizm Borsası-ITB Berlin Fuarı'nda gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizm sektöründen kültür ve sanat dünyasına kadar geniş bir perspektifte açıklamalarda bulundu. Son dönemde Avrupa ile gerilen ilişkilerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin parmağı olduğunu belirten Bakan Avcı, "Burada uzun yıllardır yerleşik bir yapıları var. Türkiye'dekine benzer bir yapılanma içindeler. Belediyeler, bürokrasi ve medyada etkinler. Özellikle Hollanda'da ciddi varlık gösteriyorlar. Hatta orada çifte vatandaşlıkla bürokraside de belli yerlere gelmişler" dedi. Avrupa'da bir araya geldiği mevkidaşlarına FETÖ'nün tehlikeli yapısını anlattığını aktaran Avcı, "Onlar da durumun farkında olduklarını açıkça söylemeseler de hissettiriyorlar. Ancak malum bugünlerde seçime gidiyorlar. Böyle zamanlarda tehlike gördükleri marjinal partilerin söylemlerini ödünç alan ana akım siyasi partiler oluyor. Ancak bu oyunu sürdüremezler" diye konuştu.

BÜROKRASİ KALKACAK

Cumhurbaşkanlığı sisteminin turizme katkılarını sayan Bakan Avcı, "Turizmcilerden en çok duyduğum şikayet işlerin çok yavaş yürüdüğü yönünde. Bürokrasinin ağır ve önlerini tıkayıcı fonksiyonu var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ise en önemli özelliği hızlı ve etkin yönetim sağlamak. Dolayısıyla bundan en çok turizmciler yaralanacak. Bürokrasi kalkacak. İşler daha hızlı yürüyecek" dedi. Film ve dizilerdeki sansür konusunda da değerlendirmelerde bulunan akan Avcı, sansür bahanesiyle film ya da dizi reklamının yapıldığını vurguladı.



SANATA KDV İNDİRİMİ YOLDA

Milli Kültür Şurası'nda 17 raporun çıktığını ve yakın zamanda Bakanlar Kurulu'na sunulacağını kaydeden Bakan Avcı, "Sanat eserlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi yönünde bir rapor hazırladık. Bakanlar Kurulu'na ilk fırsatta sunacağız" şeklinde konuştu

BÜTÇEYİ ARTIRACAĞIZ

Türkiye 'nin yabancılara kendini anlatamadığını aktaran Bakan Avcı, "15 Temmuz'dan sonra tanıtımda ne kadar büyük bir zafiyet içinde olduğumuzun bütün devlet birimleri fakında. Tanıtıma ne kadar pay ayırırsanız getirisi de o kadar yüksek olur" dedi. Avcı, bakanlığın bütçedeki binde 55'lik payını gelecek yıl artıracaklarını kaydetti.