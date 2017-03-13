İş dünyası faşizme karşı tek yürek

Türk iş dünyası ve ekonomi bakanlıkları Hollanda’nın faşist hamlelerine karşı ortak duruş sergiledi. Antidemokratik tavırlar lanetlenirken özür dilenmesi istendi

Almanya'da başlayan ardından Hollanda'da zirve yapan antidemokratik uygulamalara Türk iş dünyası ve ekonomiyi yöneten bakanlar da tepki gösterdi. Ortak tavır alan iş dünyası temsilcileri Hollanda'yı bir an önce özür dileme ve geri adım atmaya çağırırken faşist uygulamaların bitirilmesini istedi. Hollanda'yı Türkiye'yi taciz etmekle suçlayan iş dünyası temsilcileri, bu durumun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunan Avrupa değerleri ile çeliştiğinin altını çizdi.

HALK EVET İLE CEVAP VERECEK

"Evet kampanyasını engellemek için ellerinden gelen her türlü çabayı gayreti gösteriyorlar. Bu aşağılık tutumu, bu antidemokratik tutumu, şiddetle, lanetle kınıyoruz" diyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Neden rahatsızlar, neden korkuyorlar? İşte, referandumda 'Evet' çıkmasından korkuyorlar" şeklinde konuştu. Elvan, 16 Nisan'da milletin güçlü bir "Evet"le bu ülkelerin suratlarına cevabı vuracağını söyledi. Türkiye'de en büyük üçüncü yatırımcı ülke olan Hollanda, 2002-2014 yıllar arasında ise 19.9 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Türkiye ile gerilen ilişkilerde kaybedenin Hollanda olacağı belirtiliyor. 2013 itibarıyla 2 bin 262 Hollanda firması Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

ERDOĞAN, HOLLANDA BAŞBAKANI'NIN KÜSTAH CEVABINI AÇIKLADI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ

16 NİSAN'DA CEVAP VERİLECEK

Uluslararası hukuka aykırı insanlık dışı bu tip eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Hollanda veya Almanya'nın ırkçı ve faşist politikalara boyun eğdiğini görüyoruz. Bakanlarımıza karşı yapılanların karşılığı da uluslararası hukukun çizdiği çerçeve içerisinde yerine getirilecektir. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın provokasyona gelmemeleri, sağduyuyla hareket etmeleri lazım ve bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek gerekir. 16 Nisan'da verilecek cevap tüm yaptırımların önündedir.

MUZ CUMHURİYETİ BEDELİNİ ÖDEYECEK

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ

YAPTIRIM NOKTASINDA DEĞİLİZ

Hollanda'ya ekonomik yaptırım uygulanması konusunda Nihat Zeybekci, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Yani atılan adımı demokratik olarak veyahut da atılan adımı insani olarak, dış ilişkiler ve diplomatik olarak kabul etmek mümkün değil. Ama birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek. Sevinen kim olacak ona bakmak lazım" dedi.



KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZLAR

Türkiye'deki anayasa değişikliğine 'Evet' denecek korkusu ile bu ülkelerde evet kampanyası yürütülmesine yönelik antidemokratik ve faşizan bir tutum izlediler. Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden rahatsızlar. Avrupalılar, eğer bu halk oylamasında evet çıkarsa Türkiye'nin önünün daha da açılacağını, Türkiye'nin kontrol edilemeyeceğini, Türkiye'nin ekonomik açıdan kendileri için önlerine tehdit olacağını biliyorlar, bunun farkındalar. 'Hayır' kampanyası yürütenlere bir şey demiyorlar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HOLLANDA AÇIKLAMASI



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi

Bize demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa'nın hangi zihniyetle bu uygulamaları gerçekleştirdiğini anlamakta zorlanıyoruz. Tarih kitaplarına geçecek bu diplomatik rezaleti gelecek nesiller okuyacak.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak

Hollanda makamlarının bu tavırları, Hollanda'daki Türk toplumunun demokratik haklarına ve onuruna yönelik açık bir tacizdir. Nezaketsiz açıklamalar en sonunda ise şiddete dönüşmüştür.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay

Bu hatalardan bir an önce dönmeli ve Türkiye'den özür dilemelidir. AB üyesi Hollanda'nın antidemoktatik bir tavırla sergilediği bu davranışlara anlam vermek mümkün değil.



Ankara Ticaret Odası (ATO) YKB Gürsel Baran

Hollanda'nın, ülkemizi temsil eden iki bakanımıza yaptıkları kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin son 15 yılda yakaladığı ekonomik büyüme, siyasi istikrar Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan

Maruz kalınan hareket diplomatik kurallar, demokratik teamüller ve ahlaki normlara ters. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu çirkin muamele, tarihe Hollanda'nın kara bir lekesi olarak yazılmıştır.