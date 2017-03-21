FETÖ’nün Hollanda cinliği kayyuma çarptı!

FETÖ/PDY'nin en önemli finansman kaynaklarından olan Kaynak Holding'in hakimlik kararıyla el konulmadan önce Hollanda'ya kaçırılmak istendiği ortaya çıktı. Kaynak Holding'in el konulmadan önceki ortakları Zaman Gazetesi'nin eski İmtiyaz Sahibi Ali Akbulut, Aker Eşarpları'nın sahibi İzzet Akyar, Çetin Şaşmaz ve Selami Tezcan, 22 Ocak 2015'te Amsterdam merkezli INL Partners BV'yi Kaynak Holding'de tek pay sahibi haline getirdi. Karar ardından holdingin Türkiye'deki varlıkları Hollanda'ya kaçırılmaya başlandı. Baş kayyum olarak atanan İmran Okumuş, para aktarımlarını keserken, hisselerin Hollanda'daki şirkete aktarımına ilişkin işleme karşı da dava açtı.