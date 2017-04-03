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ve ye

  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 10:49 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 10:53
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı

un ilk üç ayda yüzde 4,34 artmasıyla birlikte ve memur sine 1 puanın üzerinde ek yapılacak.

un üç aylık tablosunun netleşmesiyle ve memur sine ek gelecek.

ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.

Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.

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