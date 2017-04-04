3. havalimanı açıldığında Frankfurt figüran durumuna düşecek!

Haberi yazan editör Dyrk Scherff; Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği projelerle tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederken, İstanbul Yeni Havalimanı için de "dünya hava trafiğinin kalbi burada atacak" ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN UÇULDUĞUNDA ZAMAN KAYBINI VE MALİYEİ DAHA AZ

İstanbul Yeni Havalimanı'nın coğrafi olarak doğru bir konumda olduğunun altını çizen Alman gazeteci Dyrk Scherff, projeyi Avrupa'dan Asya'ya uçarken aktarma yapacak yolcular için ideal bir durak olarak tanımlıyor. Haberde, Stuttgart, Köln veya Hamburg'da oturanların bir konuma uçarken aktarma yapması gerekliliğine vurgu yapılırken, Türkiye üzerinden uçulduğunda zaman kaybının ve maliyetin daha az olacağına dikkat çekiliyor.

FRANKFURT'TAN DA YÜZDE 30 DAHA FAZLA KAPASİTEYE ULAŞACAK

Haberinde, İstanbul'u şimdiden dünyanın en büyük havacılık merkezi olarak gördüğünü belirten Dyrk Scherff, İstanbul Yeni Havalimanı'nın birinci aşaması bittiğinde 90 milyonluk yolcu kapasitesine ulaşacağının altını çiziyor. İstanbul'un Londra Heathrow'dan da daha büyük, Avrupa'nın en büyük havalimanına sahip olacağını ve Frankfurt'tan da yüzde 30 daha fazla bir kapasiteye ulaşmış olacağından övgüyle söz ediyor.

Projeyi dünyadaki örneklerle kıyaslayan haberde, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, inşaatı 8 yıl önce başlayan ve daha küçük olan yeni Berlin Havalimanından önce tamamlanacağına dikkat çekilirken, havalimanın yaklaşık 100 bin nüfuslu Hanau kenti büyüklüğünde olacağı ifade ediliyor.

FRANKFURT'U KONUM KAYBETME KORKUSU SARDI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın devreye girmesi ile birlikte Frankfurt Havalimanı'nın konumunu kaybetmekten korktuğunun belirtildiği yazıda, dünyayı havadan birbirine bağlayacak merkez için, tamamlandığında 200 milyon ve daha fazla yolcuya hizmet verileceği belirtiliyor. Gazeteci, Türkiye'nin milli gururunu ve güçlü olma isteğini bu proje ile perçinlendiğini ifade ediyor. Makale ayrıca Türk Hava Yolları'nın beklenenin ötesinde bir büyüme yakaladığına değinirken, Napolyon'un 'Dünya bir ülke olsaydı, Konstantinopolis başkent olurdu' sözüne de atıfta bulunuyor.