lara erken lik müjdesi!

Giriş Tarihi: 10.4.2017 08:05 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 08:09
Kadınlara erken emeklilik müjdesi!

Hem çocuk sahibi olup hem de kariyer yapan anneler son ile 3 çocuğa kadar borçlanıp 6 yıl 2160 gün kazanma hakkı elde etti.

Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan lar doğum borçlanması sayesinde 6 yıl erken olabiliyor. sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması imkanı yla hayatımıza girmişti. Her çocuk için 2 yıllık borçlanma imkanı bulunuyor. Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor.


Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.

Doğum borçlanması için SGK'ya başvurmak yeterli. yapılan hesap sonunda ödeme gerçekleşiyor ve primler alınmış oluyor. (Takvim)

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Kadınlara erken emeklilik müjdesi!
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