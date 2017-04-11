Yabancı tercihini yaptı

Referandum için geri sayım sürerken, uluslararası yatırım bankaları ile kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu raporları, iç piyasada bayram etkisi yarattı. Referandumdan 'evet' çıkma olasılığının güçlendiği ve bu ihtimalin erken seçim riskini azalttığına vurgu yapan değerlendirmelerin yanı sıra, Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yukarı revize edilmesi, bankacılık sektörüne ilişkin olumlu yorumlar ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılması Borsa İstanbul'u adeta uçurdu. Borsada endeks günü yüzde 3.1'lik artışla 91 bin 240 puandan tamamladı. Borsa İstanbul dün dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 5.8'e ulaştı. Borsaya 1.2 milyar TL'ni üzerinde net para girişi gerçekleşti.Türkiye ziyaretini raporlaştıran Morgan Stanley, 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' sonucu çıkma ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekerek, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde bir erken seçime gidilmesi olasılığının 'hayır' senaryosuna göre daha az olduğuna vurgu yaptı. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Morgan Stanley analistleri, Türkiye'nin düşük kamu borcuna dikkat çekerek, hükümetin ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarını sürdüreceğini bildirdi. Analistler, genişletici mali politikaların, Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi geleneksel olmayan yöntemlerle arttığına vurgu yaptı. Hükümetin aldığı destekleyici önlemlerin etkisiyle, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 ile Avrupa Birliği ve 46 OECD ülkesinden daha fazla büyüyen Türkiye'nin, bu yıla ilişkin büyüme beklentileri de yukarı çekildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bu yıl ve 2018'e ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti. Moody's, 16 Mayıs'ta, Türkiye'nin ekonomik görünümünün de ele alınacağı Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.Piyasalarda iyimserliği güçlendiren bir diğer etken Merrill Lynch'in bankalara ilişkin değerlendirmesi oldu. Merrill Lynch, Türk bankaları için bu yıla ilişkin hisse başına kâr tahminlerini yüzde 12 artırdı. Kuruluş, banka hisselerinin hedef fiyatlarını yukarı çekti.Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "Moody's'in büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve Merrill Lynch'in bankacılık reporu yükselişte etkili oldu" dedi. Yabancıların bankalara ilişkin olumlu değerlendirmelerinin yükselişte etkili olduğunu belirten XTB Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Kurumsal yatırımcının artan ilgisi ile 16 Nisan sonrası Mayıs 2013 zirvesi olan 93 bin 500 test edilebilir" dedi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, borsadaki alımların beklentilerin üstünde olduğunun belirtirken, Noor CM Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz da, borsadaki hızlı yükselişte, yatırımcıların referandumdan "evet" çıkacağı beklentisini fiyatlamalarının etkili olduğunu söyledi.Referandumdan 'evet'çıkma ihtimali güçlü. Buerken seçim riskini azaltır.Bankacılık sektörününyüklerini aşağı çekmeyiamaçlayan düzenlemelerhisse başına kârı yüzde12 artırır.Türkiye'nin büyümetahmini bu yıl içinyüzde 2.2'den 2.6'ya,2018 için de 2.7'den 2.9'ayükseltildi.Mobilya ve beyazeşyada vergiindirimlerinin süresieylül sonuna kadaruzatıldı.