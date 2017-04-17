Türkiye’nin önü açıldı

Türkiye ekonomisine küresel atak yaptırması beklenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaş tarafından onaylanması iş dünyasını da sevindirdi. İş dünyası temsilcileri, "Yeni ve büyük Türkiye'nin temelleri 'evet'le bugünden atılmış oldu. Türkiye güçlü ekonomik istikrara oy verdi. Bu sonuç ülkemizin önünü açar" dedi.



MİLLET GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI

* TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle, güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Devletteki çarklar hızlanacak, özel sektör önünü daha rahat görecektir.

* MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine "evet" dedi.

* Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği: Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır.

* İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes aldı. Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun.

* İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Türk milletinin yanılmaz sağduyusu ve şaşmaz öngörüsüyle, ülke olarak kritik bir dönemeci daha başarıyla geride bıraktık.

* KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Türkiye'nin sistemi artık bugünden itibaren değişmiştir. İstikrarlı yönetimin önü açılmıştır.

* DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceğiz.

* TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür.

* İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür.

* ATO Başkanı Gürsel Baran: Sandıktan evet çıkmasının artı değeri olacaktır. Vatandaş "istikrar, istikbal istiyorum, bundan sonra önümü görmek istiyorum" dedi. Bu doğrultuda oy kullandı.

* DOGÜNSİFED Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu: Demokratik bir seçim gerçekleşti. Bölge halkı ilk kez oylarını rahatça kullandı. Önümüzdeki dönemde sistem değişikliğinin sorunları çözeceğine, barışa katkı sunacağına inanıyorum.

* ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: Değişimin her zaman zor olduğu bir gerçektir. Şimdi de zor olmaktadır. Ancak sayısal olarak konunun teknik kısmı çözülmüştür. Ülkemize milletimize hayırlı olsun.

* TÜGİK Başkanı Erkan Güral: Türkiye'nin dünyadaki geleceğini oyladık. Türkiye, güçlü istikrara 'evet' dedi. Bundan sonra ülkemizin önü açıktır.