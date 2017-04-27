Belediyelere sıfır faizli kredi

Büyük Marmara depremi
öncesinde İstanbul'u hazırlıklı hale getirmek için kolları sıvayan hükümet, dönüşüm için yeni bir model geliştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 7.5 milyon yapının dönüştürülmesi gerektiğini, söyledi. Özhaseki, 2018'de 500 bin yapının dönüştürülmesi gerektiğininve bunun 200 bininin İstanbul'da olduğunu kaydetti. İstanbul'daki dönüşüm için geliştirdikleri modelin detaylarını açıklayan Bakan Özhaseki, "Belediyelere 5 yıl vadeli para vereceğiz. 2 yıl ödemesiz, 3 yıl geri ödemeli, sıfır faizli. Vade değişebilir ama hesaplamamız bunun üzerine kurulu" dedi. Önümüzdeki yıldan itibaren 500 bin bağımsız birimin yıkılmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "250- 300 sektörü etkilediğini bilmemiz lazım. Yaklaşık yılda 45-50 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz" diye konuştu. Dönüşümde iki temel sorun olduğunu ifade eden Özhaseki, "Birisi finansman, ikincisi de rezerv alan. Rezerv alan sorununu çözmezsek, yapılaşma yoğunlaştırılarak devam edecek o da bir sürü belaya kapı açacak" dedi. Finansman sorunu hakkında Özhaseki şunları kaydetti: "Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi birçok yatırım bankası var. Buralardan aldığımız krediyi belediyelere verdiğimizde bakanlık olarak sadece faizlerini üstlenmek istiyoruz" dedi.
ANADOLU'DA İKİ YAPILI FORMÜL
Anadolu'da yapılacak kentsel dönüşüm
için birinci ortağın belediyeler olduğunu kaydeden Özhaseki, "İkincisi çözüm olarak İller Bankası. İller Bankası yasasında değişiklik yapılması lazım, onları da ilave edeceğiz" dedi. Özhaseki, 10 yılda 7.5 milyon binayı dönüştürmek için her yıl yeniden hesaplanmak kaydıyla 5 milyar dolarlık kaynağın yeterli olabileceğini söyledi.