'Türk Akımı, Avrupa karşısında Türkiye'nin elini güçlendirir'

Gazprom'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirecekleri görüşmesine günler kala Türk Akımı doğalgaz boru hattının ilk kolu için boru döşeme faaliyetlerine bu yaz başlayacağını ilan etmesi, Türk ekonomistleri umutlandırdı. Uzmanlar, 31.5 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı sağlayabilecek ve 7 milyar euro'ya mal olacak olan projenin hem ikili ilişkileri onarmada bir kilometre taşı olacağına hem de Türk ekonomisine sağlayacağı katkıya vurgu yapıyor. Boru hattıyla ilgili bu somut adımın Türkiye ekonomisine uzun vadede dolaylı katkılar sağlayacağını aktaran uzmanlara göre, doğalgaz talebi yüksek olan Avrupa ülkeleri karşısında Türkiye avantaj sağlayabilir.

"TÜRKİYE'NİN RUSYA ÜZERİNDEN ENERJİ KORİDORU OLMASI ÇOK KONUŞULAN BİR KONUYDU"

Duyurunun Rusya ve Türkiye'nin enerji alanındaki gelişmelerin hareketlenmesi anlamına geldiğini aktaran ekonomist Arda Tunca, yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya arasındaki kriz süreci öncesi, Türkiye'nin Rusya üzerinden enerji koridoru olması çok konuşulan bir konuydu. Bu, krizle sekteye uğramıştı. Bu yüzden olayı uluslararası ilişkiler açısından geniş bir perspektifte okumak lazım" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile benzer sorunları yaşadığına değinen ekonomist "2015 krizinden bu yana iki ülkenin kendi aralarında yaşadıkları sorun, ortak çıkarlarda buluşmalarının önüne geçmişti. Fiili bu adım, Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarlarına hizmet eden ticari faaliyetlerin hareketlenmesi itibariyle önemli" dedi.

'TÜRKİYE, ENERJİ ÜSSÜ KONUMUNDA'

Tunca "Türkiye'nin önceden bu yana pek çok botu hattı için bir üs olma yönünde bir hayali vardı. Şimdi bu konumu geri kazanmak yönündeki çabaları Rusya ile sonuçlanmaya başladı" diye konuştu.

Gazprom'un adımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirecekleri görüşmesine günler kala yapılmasının da 'kayda değer' olduğunu söyleyen Tunca "Onlar da konuya toplantılarında değineceklerdir. Bu toplantıya hazırlık gibi geliyor bana" diye konuştu.

Projenin Türkiye ekonomisine doğrudan yapacağı katkıdan çok dolaylı katkılarının daha fazla olduğunu aktaran Tunca "Bu boru hattı, başta Avrupa olmak üzere, Türkiye'nin elini ikili ilişkilerde güçlendirmek için önemli bir adım. Çünkü Avrupa'nın gaza ihtiyacı var. Türkiye'nin ise gücünü gösterebilmesi için önemli bir avantaj" diye ekledi.

'RUSYA'NIN İYİ NİYET BEYANI'

Sputnik'e açıklama yapan ekonomi uzmanı Abdurrahman Yıldırım, projenin fiilen başlayacak olmasının önemine değindi ve projenin Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesinde de rol oynayacağını etti. Yıldırım "Gazprom'un bu projesi, ticari ilişkilere olduğu kadar siyasi ve askeri ilişkilere de olumlu etki edecektir" dedi.

Yıldırım "Proje hem Türkiye'yi enerji köprüsü haline getirecek hem de sağlayacağı gelirle Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. Türkiye'yi stratejik bir konuma getiriyor ve iki ülkeyi de birbirine yakınlaştıracak" şeklinde konuştu.

Yıldırım "Bence bu adım, bir iyi niyet beyan olması itibariyle önemli. Bu açıklamayı Rusya'nın İlişkilerin hızlıca düzelmesi için bulunduğu bir niyet beyanı olarak görebiliriz" diye konuştu.