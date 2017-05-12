THY, ABD'den sonra İngiltere Business yolcularına da laptop dağıtımına başladı

THY'den verilen bilgiye göre İngiltere'de ilk olarak bu sabah saat 07.25'de İstanbul'dan Manchester'e giden Business Class yolcularına laptop dağıtıldığı ildirildi.

En çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni bir çözüm geliştirdi. Yapılan yenilikte bugün itibariyle tüm ABD ve İngiltere business yolcularına işlerinin takibi için özel tasarlanan laptoplar dağıtımı başladı.

KAYITLAR OTOMATİKMAN SİLİNECEK.

THY'den alınan bilgide, " ABD uçuşlarında dağıtılacak olan laptoplar, katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip. Bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak. Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek "denildi.

YOLCULAR İŞLERİNİ GÖKYÜZÜNDE KESİNTİSİZ GERÇEKLEŞTİRECEK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ilk olarak ABD yolcularına dağıtım başladığı zaman yaptığı yapılan açıklamada şöyle demişti:

"Amerika'ya seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sistemi Planet'in ayrıcalıklarıyla seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, kabinde sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz sağlayabilecekler. Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını Türk Hava Yolları personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personellerinden dizüstü bilgisayar (laptop) talep edebilecekler."