GAP’a yatırım 100 milyar lirayı aştı

Hükümet, terörden temizlenen bölgelerde özellikle kadın ve çocukların topluma kazandırılması için yeni projelerin startını verecek. Bu kapsamda terörün etkilediği illerde çalışmaları süren Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) sosyal yönüne hız verecek olan hükümet, kalkınmada eşitlik ve adilliğin sağlanması için çalışacak. GAP'a 1990 yılından beri yapılan yatırım miktarı ise 100 milyar liraya ulaştı.



BU SENE 5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Kalkınma Bakanlığı, önceki yıllarda GAP İdaresi'nin sosyal projelere ağırlık vermesi için çalışmalar başlatırken, bölgenin terörden temizlenmesi sırasında mağduriyetler yaşayan özellikle kadın ve çocukların sosyal hayata entegre olmaları için de bir takım yeni projeler uygulamaya geçirecek. Hükümet, bölgenin kalkınması için GAP kapsamında yapılan HES ve sulama yatırımlarına da devam ediyor. GAP'a 1990 ve 2017 yılları arasında 99.3 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu sene proje için bütçeden ayrılan kaynak ise yaklaşık 5 milyar lira oldu. HES yatırımlarına 1994 ile 2017 yılları arasında 13.6 milyar lira kaynak ayrıldı.



Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve maliyetli projesi olan GAP ile Fırat-Dicle havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta bugüne kadar pek çok proje hayata geçirildi.