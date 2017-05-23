Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan Der Spiegel'e yanıt

Bugüne kadar Türkiye aleyhtarı birçok yayına imza atan gruba ait sitedeki makalede Albayrak'ın, sözde Dubai'de bulunan yüklü miktarda parasını dolaylı yollardan Türkiye'ye aktarmaya çalıştığının iddia edildiğini bildiren Özel, bu iddianın hiçbir somut delil olmamasına rağmen, Birgün, Cumhuriyet gibi çeşitli gazetelerin internet sayfasında da yanına verildiğini ifade etti.

BERAT ALBAYRAK'TAN DER SPİEGEL'İN ÇİRKİN İFTİRALARINA YANIT

DER SPİEGEL'İN İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Müvekkili Albayrak'ın iddia edildiği gibi yurt dışındaki hiçbir bankada hesabı olmadığını vurgulayan Özel, başta Spiegel Online olmak üzere Türkçe gazetelerin internet sitesindeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu açıkladı.

"BERAT ALBAYRAK YABANCI ODAKLARIN YERLİ İŞ BİRLİKÇİLERİNİN HEDEFİ HALİNE GETİRİLEREK YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Özel, "Ülkemiz hakkında uzunca bir süredir yapılan yalan haberlerle yurt içi ve yurt dışındaki Türk vatandaşları kışkırtılmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenmektedir." ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Müvekkilim Sayın Berat Albayrak da bu kirli yabancı odakların yerli iş birlikçilerinin hedefi haline getirilerek, gerçek dışı suçlamalar ve basın meslek ilkelerine aykırı haberlerle yıpratılmaya çalışılmaktadır. Suç teşkil eden, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarı yabancı güçlere hizmet ettiği açıkça belli olan yayınlar hiçbir somut delile dayanmamaktadır. Bu şekilde basın ve ifade özgürlüğünün sınırları defalarca aşılmış ve müvekkilimin kişilik haklarına saldırılmıştır. Şüphesiz ki son aylarda artan bu ve benzeri yalan haberler, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun bir parçasıdır. Şunu net olarak ifade etmeliyiz ki bu ahlaksız girişimler, müvekkilim gibi vatanseverlerin memleketimizin huzur, güven ve refahı için çıktıkları kutlu yürüyüşüne asla engel olamayacaktır.

"BU SORUMSUZLUKLARININ HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEKLER"

Ülkesini seven, görev bilinci taşıyan, tüm eylem ve işlemlerini hukuk çerçevesinde yapan müvekkilim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak, bu karanlık ve kirli odaklara karşı mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürecektir. Kamuoyuna şunu duyurmak isteriz ki basın ilkelerini ayaklar altına alan yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Müvekkilim hakkında kaleme aldıkları mesnetsiz iddialarını ülke gündemini manipüle etmek amacıyla kullananlar, bu sorumsuzluklarının hesabını yargı önünde vereceklerdir.

Adı geçen yerli ve yabancı basın yayın kuruluşlarının hukuka ve ahlaka aykırı yayın politikalarını şiddetle kınıyor, iddiaların asılsız olduğunu ve söz konusu yayın kuruluşları aleyhine tüm yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygılarımızla duyurmak istiyoruz."