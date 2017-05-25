Babayiğit TOBB’dan çıkacak

Yerli otomobil
konusunda TÜSİAD
'dan babayiğit çıkmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TOBB
'a çağrı yaptı. Birliğin 73'ncü Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir teklifim var. Bu milletin bir evladı olarak buna hasretim. Diyorum ki, TOBB yüzde 100 yerli otomobilini 'Made in Turkey' olarak çıkarsın" dedi.
MONTAJ YAKIŞMIYOR
Montajcılığın Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir parçası şurdan, bir parçası bundan, bir parçası oradan gelsin. Onları monte et, sonra piyasada dolaştır. Bu millet, bunu üretebilecek beyne de ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla kazanıyor." Erdoğan, daha sonra TOBB Başkanı'ndan söz aldı. Cumhurbaşkanı'nın kürsüden yaptığı çağrıya ayağa kalkarak olumlu yanıt veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Siz bunu istedikten sonra iş dünyası bunu rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz yeter ki bizim yanımızda olun" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu'nun sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şu anda ekranları başında bizi tüm Türkiye izliyor. Biz her an böyle bir konuda yanınızdayız" karşılığını verdi. Bürokratik oligarşiyi yıkmak için iş dünyasının da bakanları sıkıştırmasını isteyen Erdoğan, iş dünyasına "Sizler bu iletişimi bizlerle kararlı bir şekilde sürdürürseniz oligarşik yapıyı ciddi manada çökertiriz" dedi.
FAİZ ELEŞTİRİSİ
Yüksek faiz konusundaki eleştirilerini de tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizi sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı değil, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var. 'Ben kredi faizini uygun şartlarda vereyim, ülkem de kazansın ben de kazanayım' anlayışı yok. Hatta bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii o krediye mahkum olan girişimci altına imza atıyor. İçinde ne var ne yok, haberi var mı? Yok. Geri çağırma olduğu zaman eli mahkum. Bu, adil bir anlayış değil ama bunun çözülmesi şart. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz" diye konuştu. 15 Temmuz'da ortaya koyduklarını güçlü duruşla iş dünyasının ahilik sıfatını hak ettiğini belirten Erdoğan, "Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan, 2023'ün Türkiye'nin adeta bir dönüm noktası olacağını da vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur'an'ı Kerim'de yer alan Kalem Suresi'nin 51'nci ayetinin yazılı olduğu bir tablo verdi. Bu ayet nazar ayeti olarak biliniyor.
CİZRE VE YÜKSEKOVA İL OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, salonda bulunan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cizre halkı, şehrimizin yeniden imarında göstermiş olduğunuz teveccühünüzü unutmayacaktır. Cizre'nin il olması büyük beklentimizdir" yazılı pankart açtı. Bir katılımcının da sözlü olarak Cizre'nin il olması yönündeki isteğini dile getirmesi üzerine, Erdoğan şunları söyledi: "Tamam o olacak, sen merak etme. Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü, şehircilik benim işim. Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim. Cizre ile Şırnak'ı yan yana getirdiğiniz zaman 'Şırnak'ı nasıl şehir yapmışlar' diye şaşarsınız. Hakkari ile de Yüksekova'yı yan yana getirdiğiniz zaman Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Buraları iyi gezmiş, görmüş birisi olarak konuşuyorum. İşte şimdi bir kalkınma hamlesi yapacaksanız önce buna şehircilikten başlayacaksınız. Şehircilikte bu işi başaramamışsanız yatırımlarda da başaramazsınız." Daha önce Cizre ve Yüksekova'nın il, Şırnak ve Hakkari'nin ilçe olmasını içeren yasa tasarısı Meclis'e gelmiş ancak yasalaşmamıştı.
İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ İLETTİ
Daha fazla yatırım, üretim ve istihdam için elini taşın altına koymak isteyen iş dünyası, acil taleplerini TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Genel Başkan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında oda ve borsa başkanlarından gelen talepleri başlıklar halinde sıraladı. Erdoğan bunları tek tek not ederek her birine yanıt verdi. İŞTE iş dünyasının 6 temel sorunu ve Erdoğan'ın verdiği sözler:(Bürokratik engeller) Birlikte yıkacağız. (Yeşil pasaport genişlesin) Üretenin yanında olacağız. (KOBİ'lerin finansmanı) Çözeceğiz. (Faiz yüksek) Sömürü aracı olmaktan çıkaracağız. (KDV çözülsün) Engeller kalkacak. (Cazibe merkezleri hızlansın) Kalkınma hamleleri sürecek. Hazal ATEŞ/
ANKARA
1 MİLYON 170 BİN İSTİHDAM
Erdoğan 7 Şubat'ta TOBB'da başlattığı istihdam seferliği kapsamında 1 milyon 170 bin istihdamın sağlandığını belirterek, "Demek ki benim girişimcim istediği zaman bunu yapabiliyor. Bütün bunlar bu ülkeye bir dayanışma ruhu getirecek. Bunu yaptığımız zaman bu milleti Allah'ın izniyle tutan olamayacak" dedi.
TOBB: BU FAİZ REVA MI?
KOBİ'lerin yüksek faiz oranları nedeniyle sorunlar yaşadığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Faiz oranları, rakibimiz olan ülkelerin çoğundan yüksek... Bankalar rekor kârlar açıklarken, bu faiz oranları reva mıdır?" dedi. İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun hayata geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, KDV sisteminde yaşadıkları sıkıntıları aktardı. TOBB Başkanı, şöyle konuştu: "Özel sektör olarak Maliye'den yüz milyarlarca alacağımız var. Malımızı vadeli satıyoruz ama parasını almadığımız malın KDV'sini peşin ödüyoruz. Biriken ve alamadığımız KDV'ler yüzünden, kredi kullanmaya mecbur kalıp, banka kapılarında bekliyoruz. Sağ olsun, Maliye Bakanımız bu konuda kapsamlı bir çalışma başlattı. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine eski dönemlerden miras kalan bir yükümüz var: Peşin vergi. Geçmişte, enflasyon yüksekti, kamu maliyesi hep açık verirdi. Devlet vergiyi peşinen toplamak zorundaydı. Çok şükür sizinle bu sıkıntıların hepsi geride kaldı ama geçici vergi hâlâ duruyor. Artık 90'ların bu kötü mirasını kaldıralım ve sizin liderliğinizde tarihe gömelim."