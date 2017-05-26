Google’a 300 milyon lira ceza

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekipleri, dünyanın en büyük arama motoru Google'a yönelik rutin denetimlerde şok bir sonuca ulaştı. Vergi müfettişleri yaptıkları incelemede, Google'ın, İstanbul Levent'teki Tekfen Plaza'da yer alan Türkiye ofisinden internet reklamcılığı faaliyetinde bulunmasına rağmen, Türkiye'deki müşterilere reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiği ve Türkiye'yi çok yüksek oranlarda vergi kaybına neden olduğunu tespit etti. Apple, Microsoft, Google, Twitter gibi ABD merkezli çok uluslu işletmelerin vergiden kaçınmak maksadıyla ABD dışındaki ticari faaliyetlerini İrlanda'da kurdukları şirketler üzerinden yürüttükleri iddia edildi. Bu durumun özellikle vergi savaşlarının kızıştığı Avrupa Birliği ile ABD arasında ciddi çekişmelere neden olduğu zaman zaman uluslararası basının gündemine de geliyor. Türkiye'de de faaliyette bulunan söz konusu şirketlerin burada satış ofisleri ve ciddi ticari organizasyonları bulunmasına rağmen, Türkiye'den elde ettikleri ticari gelirleri İrlanda'ya aktardıkları biliniyor. Google'ın da reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiğinin saptanmasının ardından vergi müfettişleri, Google'ın İrlanda ile Türkiye arasında 2011'de imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamında işyeri bulundurduğunu raporladı. 2006'dan beri Türkiye'de faaliyette bulunan ve ana faaliyet kolu internet reklamcılığı olan Google, 2014'ten itibaren YouTube üzerinden de reklam geliri elde ediyor.



BORCUNU ÖDEDİ

Müfettişler, 2015'teki incelemelerinde, Google adına 2010, 2011, 2012, 2013 dönemleri için yaklaşık 300 milyon TL kurumlar vergisi ve KDV alacağı önerdi. Google'ın kesilen cezalar için Vergi Mahkemesi'ne itirazda bulunmayıp, vergi affından yararlandığı öğrenildi. Google, söz konusu vergi cezalarını ilgili kanun çerçevesinde ödedi.