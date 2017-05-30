FETÖ’cü müdürden himmet vermeyene ceza

Kahramanmaraş
'ta FETÖ
/ PDY'ye yönelik operasyonda tutuklanan Vergi Dairesi eski Başkanlarından Bülent Koçak'ın ihracatta Türkiye sıralamasına giren firmalara dahi FETÖ'ye himmet
vermediği için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla büyük cezalar kestirdiği belirlendi. Terör Suçlarını Soruşturma Savcısı Necati Kazak tarafından FETÖ'cü Koçak hakkında hazırlanan 12 sayfalık iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bülent Koçak hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istedi. İddianameye göre Bülent Koçak, 2010'da Kahramanmaraş'a geldikten sonra örgüte üye işletme ve firmaları korudu. Himmet vermeyen ve örgüte mensup olmayan firmalara birçok kez ağır cezalar yazdı. Örgütün himmetinin artırılması için kamu gücünü kullanarak işletmelerin seçeceği mali müşavirleri belirledi. İddianamede Koçak'ın bugün FETÖ'ye üyeliği tespit edilen çok sayıda şirkete mali müşavirlik yaptığı görüşüne yer verildi.
ÖRGÜT İMAMLARIYLA UÇMUŞ
Bülent Koçak'ın kentte görev yaptığı dönemde FETÖ'nün üst düzey yöneticisi konumundaki kişilerle yurtiçi toplantılara katıldığı ve söz konusu kişilerle yurtdışına çıkışları tespit edildi. İddianamede Koçak'ın örgütün elebaşı Fettullah Gülen'in 17-25 Aralık'tan sonra "Bank Asya'ya para yatırın" çağrısı üzerine iki yıl boyunca her ay düzenli para yatırdığına dikkat çekildi.
?DANAYI VERMEDİĞİ İÇİN HAKARET ETTİ
İddianamede M.Y. adlı kişinin şu ifadesine yer verildi: "Sohbet toplantısında himmete karşı çıkınca ertesi gün işyerime vergi denetmenleri geldi. Vergi affı kapsamına alınmam için Koçak'a gittim. 'Sana az ceza yazacağım ama sen de cemaatin yurduna dana parası bağışlayacaksın' dedi. Kabul ettim ama parayı vermedim. Tayini Adana'ya çıktığında beni telefonla arayıp hakaret etti."