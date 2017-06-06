Enflasyon altı ay sonra ilk kez düştü

Enflasyon mayısta yüzde 0.45 ile aylık bazda son 8 ayın en düşük artışını sergilerken, yıllık enflasyon ise yüzde 11.72'ye gerileyerek 6 ay sonra ilk kez düştü. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ana harcama grupları itibarıyla mayısta aylık en yüksek artış yüzde 5.97 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Eğlence ve kültür yüzde 2.42, eğitim yüzde 0.90, lokanta ve oteller yüzde 0.89 ve ev eşyası yüzde 0.77 arttı. Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı, yüzde 30.18 ile umreye gidiş ücretinde yaşandı. Enflasyonda en kötünün geride kaldığını belirten analistler, TL'deki değerlenme nedeniyle Merkez Bankası'nın para politikasında bir miktar gevşemeye gidebileceği görüşünde. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Yılın kalanında enflasyonda kademeli gerilemenin süreceğini ancak tek haneye yılın son aylarında ulaşılacağını hesaplıyoruz" dedi.