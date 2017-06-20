Cengiz-Kalyon-Kolin Akkuyu’ya ortak oldu

Rusya Federasyonu Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine, Cengiz Holding
- Kalyon İnşaat
ve Kolin İnşaat
'tan oluşan CKK konsorsiyumunu dahil etme kararı aldı. Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer A.Ş. proje şirketinin hissedarları arasına katılma koşullarını belirleyen sözleşme Moskova'da gerçekleşen IX. Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO kapsamında imzalandı.
DÜNYADA BİR İLK OLACAK
CKK konsorsiyumu, Türkiye'de Akkuyu nükleer enerji santrali
projesinin yapımı için kurulan Akkuyu Nükleer A.Ş. şirketinin hisselerinin yüzde 49'unu satın alacak. Söz konusu yüzde 49 hisseyi CKK ortaklığını oluşturan üç şirket, yüzde 16.3 olarak eşit şekilde paylaşacak. CKK konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada, anlaşma sonunda projenin uygulanmasına yetecek bir kuruluş sermayesi oluşturulacağı ve ihtiyaç duyulan büyüklükte kredi finansmanını çekme imkânı sağlanacağı kaydedildi. Bu sözleşme aynı zamanda Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile inşa edilecek bir nükleer enerji projesinde yabancı sermayenin katılımına dünyadaki ilk örnek olacak. Söz konusu yatırım, son 17 yılda nükleer enerjiye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olma özelliği taşıyor.
GÜÇLÜ HİSSEDARLAR
Bu denli güçlü hissedarların bir araya gelmesinin, Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde büyük sinerji yakalanmasını sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Türk konsorsiyumunda yer alan şirketler, toptan elektrik satış piyasası ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılamaktadır. Konsorsiyum, nükleer güç santralinin inşaatında, Akkuyu Nükleer A.Ş. proje şirketinin yönetiminde ve proje için gerekli kredi anlaşmalarının yapılması konularında aktif rol almayı planlamaktadır" denildi.
DEV PROJELERE İMZA ATAN KONSORSİYUM
CENGİZ HOLDİNG:
Holdingin toplam tamamlanan proje tutarı 8.12 milyar dolar, devam eden proje tutarı ise 14.5 milyar dolar.
KALYON İNŞAAT:
Şirketin Rusya, Libya, BAE, Suudi Arabistan, Irak, Katar'da projeleri bulunuyor. Holding bünyesinde; kurulu gücü 100 MW'nin üzerinde olan HES sahibi şirketler ve doğalgaz satış ve dağıtım işletmeleri mevcut.
KOLİN İNŞAAT:
Holdingin toplam tamamlanan proje tutarı 5.8 milyar dolar, devam eden proje tutarı ise 13.5 milyar dolar. Toplamda 1150 MW enerji üretim kapasitesine sahip.