Rüzgâr enerjisinde 1 milyar $’lık yarış

Türkiye'nin rüzgârda ilk olacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında önümüzdeki ay çıkacağı ihale öncesinde 2015'te lisansı verilen rüzgâr enerji santralleri (RES) ihalesinde sona gelindi. Bugün tamamlanacak ihalelerle 11 ayrı bölgede 710 MW'lık kapasite için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. İhaleye Amerika, Çin, Almanya ve Danimarka gibi ülkelerden de ilgi olduğu öğrenildi. 2023'te devreye girmesi beklenen rüzgâr YEKA'sı ile 1 milyon 200 bin hane rüzgârla aydınlatılacak.



KIYASIYA YARIŞTILAR

24-30 Nisan 2015'te alınan lisanslı başvurulara yönelik RES bağlantı kapasitesi yarışmaları Ankara'da başladı. İhalelerin ilk gününde Kayseri-Niğde bölgesinde 80 MW için 31 proje; Adana bölgesinde 120 MW için 16 proje; Ankara-Kırıkkale-Çankırı bölgesinde 60 MW için 16 proje; Aksaray- Kırşehir-Nevşehir bölgesinde 60 MW kapasite için 19 proje yarıştı. Kayseri- Niğde bölgesinde 80 MW'lık kapasitenin 65 MW'lık kısmını 2.90 $/kWh fiyatla Enerjisa, 15 MW'lık kısmını ise Esengüç Enerji Yatırım A.Ş. eksi fiyatla (-0.01/kWh) aldı. Adana bölgesinde 4.74 $/ kWh fiyatı ile Akdeniz Res Enerji 60 MW'lık; 4.78$/kWh ile CGN Enerji Tekstil Sanayi 32 MW'lık; 5.00 $/kWh teklif fiyatı ile Atasa Enerji 23.40 MW'lık ve 5.12 $/kWh teklif fiyatı ile Günyeli Res Enerji Yatırım'a 4.60 MW'lık kapasite tahsis edildi. Ankara-Kırıkkale-Çankırı'da Jüpiterges Elektrik Üretim 4.19 $/kWh fiyat teklifi ile 40 MW; 4.18 $/kWh ile Simge Res Enerji Yatırım 20 MW'lık kapasite tahsisi aldı. RES Anatolia Holding A.Ş. ise Aksaray-Kırşehir- Nevşehir bölgesinde (-1.15 $/kWh) ile 60 MW'lık kapasite tahsisi aldı.



İNŞAATLAR 3 YIL SÜRECEK

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarışmayı kazanan firmaların yaklaşık 3 yıl sürecek olan ön lisans, lisans ve inşaat izin süreçlerinin ardından yatırımı hayata geçirebileceklerini söyledi. Ataseven, yatırımın Türkiye'ye daha faydalı olması için "daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" hedefinin unutulmaması gerektiğini de belirtti. Enerji Bakanlığı'nın rüzgârda da başlattığı YEKA modeli kapsamında 7 bölgede tahsis edeceği 1000-1700 MW'lık rüzgâr ihalesi için teklifler 22-27 Temmuz arasında alınacak.

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