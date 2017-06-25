Teknokent’te Ar-Ge’den 15 milyar TL geldi

ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge'si yapılıp geliştirilen teknolojiler ve katma değeri yüksek teknolojik ürünler yurtiçi ve yurtdışına satılıyor. SABAH'a konuşan Teknokent yönetimi son iki yılda 400 milyon dolar ihracat yaptıklarını söyledi. Buna ek son iki yılda iç pazara yönelik 5 milyar TL'lik teknoloji satışı yapılıp bu ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçildiğini aktaran yetkililer, bu sayede 5 milyar TL'nin Türkiye'de kaldığı bilgisini verdi. Teknokent yönetimi yeni yapılan binalarla birlikte kapalı alanların ciddi oranda arttığını vurgulayarak, yeni yatırımlarla bir yılda bin kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Halihazırda, Teknokent'te 5 bin kişiden fazla Ar-Ge personeli çalışıyor.



1.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Teknokent'te üretilen yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin ihracatı ekonomiye büyük katkı sağladı. 2006'dan bu yana Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların yaptığı ihracat toplamı 1.1 milyar doları buldu. Katlanarak büyüdüklerini söyleyen Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, yapılan ihracatın 400 milyon dolarlık kısmının son 2 yılda gerçekleştiğinin altını çizdi.







CARİ AÇIĞI AZALTIYOR

10 yılda toplam teknoloji ürünü satışının 10 milyar TL'yi aştığını aktaran Kızıltaş "Eğer bu teknolojik ürünler burada yerli firmalar tarafından geliştirilip üretilmesiydi, bu 10 milyar TL Türkiye'de kalmayacak, ithalatımıza eklenecek ve cari açığımızı artıracaktı. Bu açıdan bakıldığında Teknokent'in ekonomiye sağladığı katkı 15 milyar TL'yi buluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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