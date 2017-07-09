Bakan talimat verdi 50 yıl sonra evi aydınlandı

BUGÜN NELER OLDU

50 yıldır Eskişehir'de elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun evine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla elektrik tesisatı yapıldı. 75. Yıl Mahallesi'nde 50 yıldır oğlu Durmuş Usu ile yaşayan Hesna nine, elektrik hattı çekilmeyen evinin aydınlatmasını gaz yağı, haşhaş yağı ve küçük tüple sağlıyordu. Sesini duyurmak için çeşitli makamlara mektup yazan Usu'nun imdadına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yetişti.Mutluluğu adeta gözlerinden okunan Hesna Usu, yaklaşık 50 yıldır oturduğu evde elektrik olmadığını söyledi. Son dönemde küçük tüple evini aydınlattığını ifade eden Hesna Usu, ev ve çevresinde elektrik olmadığından avluda gezerken düşüp vücudunun çeşitli yerlerini kırdığını belirtti. Hesna nine, şöyle konuştu: "Yalan dünyada bir lamba istedim. Çok şükür şimdi elektriğim, direğim geldi. Elektrik tesisatım yapıldı. Bu yaştan sonra ışığı gördüm. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O olmasaydı ışıksız kalacaktım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'tan Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bana ışığı yaktırmayı nasip etti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."