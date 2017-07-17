İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı düşüş yaşamaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan döneminde işsizlik yüzde 10,5 oldu. Böylelikle son üç dönemde işsizlikte gerileme kaydedildi.

BEKLENTİ YÜZDE 11 CİVARINDAYDI

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu dönemde işsizliğin yüzde 11 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,4 olurken, genç nüfus işsizlik oranı da yüzde 19,8 olarak gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 11,3 oldu.

İSTİHDAM ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi oldu

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,8'i inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

KAYITDIŞINDA ILIMLI ARTIŞ

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti

Nisan 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,5 oldu.