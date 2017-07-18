FETÖ’den bürokratlara “eskort”lu kumpas

İzmir'de
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ
/PDY) Hazine Müsteşarlığı
ayağına yönelik iddianamede, örgütün, bürokratlara "eskort" diye tabir edilen kadınlarla kumpas kurduğu bilgisine yer verildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından, FETÖ'nün Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
KADROLAŞMA YAPTILAR
Eski Savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma usullerine aykırı hareket ettiği belirtilen iddianamede, fişlenen kişilerin isimleri ve fişlemenin içeriğinin yer aldığı dosyaların ayıklama yapılmadan tüm kurumlara topluca gönderildiği kaydedildi. Her kurumun başka bir kurumda fişlenen kişiler hakkında usule aykırı bilgi sahibi olduğuna yer verilen iddianamede, bu fişlemelerin, FETÖ mensuplarınca bazı medya kuruluşlarına servis edildiği, böylece söz konusu bürokratların toplumda "hem casus hem de eskort kızlarla ilişkisi bulunan ahlaksız insanlar" olarak itibarsızlaştırıldıklarının anlaşıldığına işaret edildi. İddianamede, Hazine Müsteşarlığı'nın da FETÖ/PDY'nin en iyi kadrolaştığı kurumlardan biri haline geldiği de vurgulandı.