İşsizlik tek haneye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve hükümetin istihdam
seferberliği kapsamında reel sektöre çağrıda bulunmasıyla bu yılın ilk dört ayında 1 milyon 488 bin kişilik ek istihdam sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB
) tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatmasının ve hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin meyvesi görülmeye başlandı.
10 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda işsizlik
oranı bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 10.5 ile son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu yılın ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12.6 ve yüzde 11.7'ye gerilemişti. Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlandı. Böylece nisan sonunda istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 157 bine ulaştı. Nisan sonunda işsiz sayısı ise 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
İKİ SEKTÖR ÖN PLANA ÇIKTI
Tarım dışı istihdam verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 1.4 puanlık düşüşle yüzde 13.7'den yüzde 12.4'e geriledi. Nisan verilerine göre hizmet ve inşaat sektöründe istihdam, tarihi zirvesine ulaştı. İki sektör nisan ayında 93 bin vatandaşa yeni istihdam sağlarken, havaların ısınmaya başlamasıyla ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaatta toplamda 2.1 milyon kişiye iş imkânı sağlandı. Hizmet sektöründe de nisan ayında 76 bin vatandaşa yeni istihdam yaratıldı. Kadın istihdamı güçlenirken, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.4 seviyesine yükseldi.