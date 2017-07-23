Markaları Belçika’ya kaçıracaklardı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) aralarında Zaman ve Today's Zaman gazeteleri ile Aksiyon dergisinin de bulunduğu Feza Gazetecilik
bünyesindeki 42 adet tescilli markayı ve bunlara ait bütün hakları yurtdışına kaçırma planı yaptıkları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, FETÖ'nün Mart 2016'da söz konusu kurumlara kayyum atanmadan yaklaşık 4 ay önce şirketlerle ilgili tüm hakları Belçika
'ya kaçırmayı planladığı tespit edildi. Buna göre, FETÖ, 18 Kasım 2015 tarihinde Türk Patent Enstitüsü
'ne (TPE) marka devretme başvurusunda bulundu.
ŞİRKET DYNAMIQUE BVBA
Başvuruda o dönemde henüz kayyum atanmamış olan Feza Gazetecilik'in bünyesindeki markaların Belçika'da faaliyet gösteren Dynamique BVBA
şirketine devredilmek istendiği belirtildi. Söz konusu şirket, FETÖ'nün bir dönem Belçika ve Hollanda'da yayın yapan Zaman Benelux
'u bünyesinde barındırıyor. FETÖ'nün hazırladığı marka devir sözleşmesine göre, Feza Gazetecilik'in bünyesindeki Zaman, Today's Zaman ve diğer 42 markayı 130 bin dolar karşılığında o dönem Belçika'da faaliyet gösteren Dynamique BVBA'ya devretmek için anlaştı.
BE LÇİKA MA HKEME LERİ
Sözleşmede yer alan maddeler, bu markalarla ilgili her türlü anlaşmazlık halinde münhasır yargı yetkisinin Belçika Mahkemeleri'ne ait olacağı vurgulandı. Böylelikle örgüt, Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinden kaçmayı planladı.
OYUN BOŞA ÇIKARI LDI
Ancak, marka devir talep formunu imzalayan Ali Odabaşı
'nın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde vekillik yetkisinin bulunmaması gerekçe gösterilerek FETÖ'nün marka kaçırma oyunu boşa çıkarıldı. Böylece mal kaçırma operasyonu engellendi.
DEVİR SÖZLEŞMESİNDE KİMİN İSMİ VAR?
* Mehmet Akif Afşar: Kapatılan Feza Gazetecilik A.Ş.'nin hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve 22 Aralık 2016'da mal varlıklarına el konulan Afşar terör örgütüne üyelikten aranıyor.
* Abdülhamit Bilici: Ekrem Dumanlı'dan sonra Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Abdülhamit Bilici hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Firardaki Bilici, mayısta ABD'de düzenlenen bir konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikâyet etmişti.
* Mete Öztürk: Markaların devredilmesinin planlandığı Belçika'da faaliyet gösteren Dynamique BVBA şirketinin yetkilisi. Zaman Benelux'un de başındaydı.
* Ali Odabaşı: 2005-2015 yılları arasında Zaman Gazetesi'nde danışman olarak avukatlık yaptı. Marka devir talep formunda imzası bulunuyor. Şu an cezaevinde bulunan Odabaşı, avukatlıktan hâkimliğe geçiş sınavı davasında yargılanıyor.