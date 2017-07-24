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Dr. THY'nin uçağında canlı yayın yaptı

Giriş Tarihi: 24.7.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 12:22
Dr. Mehmet Öz THY'nin uçağında canlı yayın yaptı

ABD’de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. , televizyon programı için ilk kez bir yayını 10 bin metre yükseklikteki uçağında yaptı

Dünyaca ünlü doktor , ABD ve dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan sağlık programı 'The Dr. Oz Show' adlı televizyon programı için 'nın uçuşunda bir yayın gerçekleştirdi. Yayından 13 saniyelik bir kesit THY'nin hesaplarından da paylaşıldı.

"İLK KEZ UÇAKTAN YAYINDAYIM"

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre THY'nin geniş gövdeli uzun menzilli Boeing 777 tipi uçağında verilen Wi-Fi hizmeti sayesinde canlı yayın yapan Doktor Öz, "Merhaba ben Mehmet Öz. İlk kez uçaktan yayındayım. Tam 10 bin metre yükseklikte Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşundayım. Çok daha fazlası yakında." dedi.

Doktor Öz'ün canlı yayında yolculara dönerek "Herkes iyi zaman geçiriyor mu?" diye sormasına yolcular el sallayarak karşılık verdi. Öte yandan THY ile Mehmet Öz arasında yapılan iş birliğinin detayları hakkında bir bilgi verilmedi.

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Dr. Mehmet Öz THY'nin uçağında canlı yayın yaptı
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