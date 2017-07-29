Sondaj faaliyetlerini kendimiz yapacağız

Akdeniz
ve Karadeniz
'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, "Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız" dedi.
GEREKLİ ADIMLAR ATILDI
Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında gerçekleştirilen "Akademisyenlerle İstişare Toplantısı"nda konuşan Bakan Albayrak
, enerjide sanayi, ısınma ve hane halkının arz güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını vurgulayarak, bu sürecin devam ettiğini ve çalışmaların süreceğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin ilk yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG santralini rekor sürede devreye aldığını hatırlatarak, "İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yılsonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor" diye konuştu.
LNG altyapısında da yatırımlar yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Albayrak, "Nitekim, günlük 34 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasitesi olan Türkiye, geçen yıl bunu 64 milyona çıkardı. Bu yılsonunda da günde 107 milyon metreküpe ulaşacak şekilde LNG altyapısını da geliştiriyoruz."
AKDENİZ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL
Bilimselliğin ön planda tutulacağını, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının devam edeceğini, Akdeniz ve Karadeniz'de bu çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Albayrak, "Yerli üretim teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz Oruç Reis gemimiz bulunuyor. İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız. Birileri kızıyor ama kimse kusura bakmasın, Akdeniz kimsenin tekelinde değil, Türkiye olarak biz daha aktif olacağız. Detaylı analiz edip alacağız, kendimiz kazacağız, sondajı ve aramayı kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.
YA VAR OLACAKSINIZ YA DA YOK...
Türkiye'nin kendi SCADA sistemlerini geliştirmesinde üniversitelerin daha fazla devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) artık sadece düzenleyici bir kurum olarak değil, üniversiteler ve sanayi ile işbirliği içinde olacak. Önümüzdeki dönemde daha somut bir şekilde açıklayacağımız proje bazlı adımlarla TAEK'i çok farklı bir noktaya dönüştüreceğiz. Öyle bir yüzyıla girdik ki, ya var olacaksınız ya da yok olacaksınız. Bu anlamda ümidimiz de gücümüz de yerinde. Bu yüzyıl, artık refahın batıdan doğuya kaydığı, Çin ve Hindistan'ın gayrisafi milli hasılalarının G-20 ülkelerinin toplamını geçtiği bir dönem."
AKKUYU'DA TEMEL ATMA YILSONUNA
Nükleer enerjinin gelecek dönemin önemli konuları arasında yer alacağını belirten Albayrak, Türkiye'nin ilk nükleer santral
i olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali'yle (NGS) ilgili bu yıl önemli süreçler yaşandığını söyledi. Albayrak, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali
'nde bu yılsonuna kadar temel atma sürecine yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi. 2030'a kadar inşallah üç nükleer santralimizi de devreye alacağız" dedi.
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE STANDARTLARI YÜKSEK
Çevre anlamında AB standartlarının üstüne çıkıldığını belirten Albayrak, "Yerli istihdam, yerli ekonomi ama en çevreci bir şekilde bunu yapacağız. Birileri bundan rahatsız oluyor, olabilir. Kolay değil, sadece ithal kömüre ödediğimiz para yıllık 3-5 milyar doları buluyor. Yenilenebilirde de birileri yapamaz dedi ama çalıştık, koşturduk, özellikle güneş ve rüzgârda devrim niteliğinde adımlar attık" dedi.
TÜRKİYE GÜVENİLİR ÜLKE
Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde dünyanın en büyük şirketlerinden teklifler geldiğinin altını çizen Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Gelen teklifler, Türkiye'nin tüm bu yaşananlara rağmen hem cazip hem de güvenilir ülkelerden biri olduğunu ortaya koyuyor. İnşallah süreç haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek" dedi.