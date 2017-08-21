Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşten ayrılırken o kağıdı imzalayanlar dikkat! Geçerliliği yok...

Giriş Tarihi: 21.8.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 16:28
İşten ayrılırken o kağıdı imzalayanlar dikkat! Geçerliliği yok...

İşten ayrılan çalışanların çoğu zaman tedirgin oldukları bir konu var. O da işverenlerin zorunlu kıldıkları 'tüm haklarımı aldım' yazılı ibranameyi imzalamaları. Çoğu işveren tazminat ve diğer alacakları vermek için bu imzayı mecbur tutuyor. Çalışanlar da paralarını alabilmek için bu kağıtları imzalıyor. Peki bunun bir geçerliliği var mı, ya da ileride başınıza iş açar mı? Detaylarıyla anlatalım... Öncelikle belirtelim. imzalanan bu kağıtların çoğunun tek başına bir hukuki geçerliliği yok

Faruk Erdem / Yeni Asır

BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Samsung
ARKADAŞINA GÖNDER
İşten ayrılırken o kağıdı imzalayanlar dikkat! Geçerliliği yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz