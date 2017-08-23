Hükümetten flaş taşeron işçi açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuştu.

Bir soru üzerine Bozdağ, "Taşeron konusu hükümetimizin gündeminde olan bir konu. Bizim seçim beyannamemizde ve hükümet beyannamemizde var. Gerek Çalışma Bakanlığı ve gerek Maliye Bakanlığı ile ekonomi ile ilgili bakanların defalarca toplantılar yaptılar. Bakanlar Kurulunda geniş bir şekilde müzakere edildi. Geniş çalışılması gereken konular üzerinde verilen talimatlarla ilgili bakanlıklar gerekli çalışmaları yapıyor. Önümüzdeki yasama yılı içinde atılması gereken adımlar atılacak" dedi.