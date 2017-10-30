Vali Vasip Şahin: İstanbul ‘Güçlü KOBİ’ şehri olacak

349 milyar dolarlık büyüklüğü ile 130 ülkeyi geride bırakan İstanbul ekonomisi yeni bir atılıma hazırlanıyor. Endüstriyel dönüşüm, taşınma, ortak üretim ve araştırma merkezlerini kapsayan değişim hamlelerinin hedefinde KOBİ
'leri katma değerli lige yükseltmek var. Süreci güçlendirmek amacıyla İstanbul Valiliği de çok sayıda proje yürütüyor.
SEKTÖREL FAYDA SAĞLIYOR
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) aracılığıyla 7 yılda 400 milyon TL'lik projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen İstanbul Valisi Vasip Şahin
, "İstanbul'da bir dönüşüm süreci başladı. Katma değeri düşük olan KOBİ'ler İstanbul dışına taşınacak. Bir araya gelen yüksek teknolojiye sahip firmalar İstanbul'da kalacak" dedi. Şehrin nitelikli sanayiye ihtiyacı olduğunu belirten Şahin, "KOBİ'lerin sektörel gelişimlerine fayda sağlayacak projeleri destekliyoruz. büyük ölçekli projelerimize güdümlü proje adını veriyoruz. Çelik ve alüminyum sektörüne yönelik çok önemli iki merkez kurduk. Ve KOBİ'lerin ayağına Ar-Ge'yi getirdik" dedi. Yasa gereği, İkitelli OSB başta olmak üzere İstanbul'daki birçok sanayi bölgesinin de başkanı olan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Firmaları tek tek desteklemek yerine onlara sektörel fayda getirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Örneğin İkitelli'de Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM) projesi ile KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli ürünler üretebilir hale gelmesinin önünü açtık. ALUTEAM, alüminyum ve ilgili tüm sektörlerin ortak kullanım alanı ve araştırma merkezi oldu. ALUTEAM'ın insansız hava araçlarımızın 300'den fazla fonksiyonel parçasını ürettiğini de paylaşmak isterim. Ayrıca firmalarımızın yurtdışında başarı sağlaması için de çalışıyoruz. İTÜ ARI Teknokent'in INNOGATE programını destekliyoruz. Bu sayede 100 yerli teknoloji firmamızın ABD pazarına açılması hedefleniyor."