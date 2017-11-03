Yaşlıya 812 TL maaş

Emeklilik
için yeterli primi olmayanların yaşlılıkta maaş imkanı var. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet 65 yaş aylığından
yararlanma fırsatı sunuyor. 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira
ödeniyor. Toplu sözleşmeyle maaş katsayılarının belirlenmesiyle, bu maaşta yaşanacak artışlar da belli oldu. Bu ödeme; Ocak'ta 784,64 liraya
, Temmuz'da ise 812,10 liraya
yükselecek. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart bulunuyor
. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Daha önce hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık bu şart değişti. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 423,58 liranın
altındaysa aylık bağlanıyor.