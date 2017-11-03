Yaşlıya 812 TL maaş

BUGÜN NELER OLDU

için yeterli primi olmayanların yaşlılıkta maaş imkanı var. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devletyararlanma fırsatı sunuyor. 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda birödeniyor. Toplu sözleşmeyle maaş katsayılarının belirlenmesiyle, bu maaşta yaşanacak artışlar da belli oldu. Bu ödeme; Ocak'ta, Temmuz'da iseyükselecek. 65 yaş aylığı alabilmek için. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Daha önce hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık bu şart değişti. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık geliraltındaysa aylık bağlanıyor.