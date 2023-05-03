Caminin Bölümleri Nelerdir? Caminin İç ve Dış Bölümlerinin İsimleri

Caminin bölümleri nelerdir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda makale kaleme alınmıştır. Bu araştırmalardan güvenilir olanlardan istifade ile caminin iç bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Caminin dış bölümleri için de küçük bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Caminin bölümleri, İslam felsefesi açısından da çok önemlidir. Caminin dış bölümleri ve isimleri, cami ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.
Caminin Bölümleri Nelerdir?
Caminin bazı bölümleri imam ve müezzin için ayrılmıştır. Bunun yanında caminin büyük bir kısmının da sadece namaz kılmak için ayrıldığını görebilirsiniz. Caminin bölümleri içinde dikkat çeken kısımlar aşağıda sıralanmıştır.
- Minare
- Minber
- Revak
- Eyvan
- Cemaat alanı
- Hünkar ahfili
- Vaaz kürsüsü
- Kadın mahfili
- Müezzin mahfili
- Hazire
- Avlu
- Şadırvan
- Gasilhane
- Mükebbire
- Kubbe
Caminin İç ve Dış Bölümleri
Caminin bölümleri, genel kültür açısından da çok önemlidir. caminin iç ve dış kısmında bulunan bölümler ve bunların ne işe yaradıklarını aşağıda bulabilirsiniz.
- Minare: Ezanın okunduğu kısım
- Minber: İmamın Cuma günleri hutbe okuduğu bölüm
- Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı bölüm
- Vaaz kürsüsü: İmamın ya da vaizin vaaz verdiği yüksek bölüm
- Kadınlar mahfili: Kadın cemaatin namaz kıldığı bölüm
- Müezzin mahfili: müezzin için ayrılmış kısım
- Avlu: Caminin açık havada bulunan kısmı
- Hazire: Caminin dış kısmında bulunan mezarlık alan
- Şadırvan: Abdest alınan bölüm
- Mükebbire: İmamın tekbirlerinin tekrar edildiği bölüm
- Gasilhane: Ölülerin yıkanıp kefenlendiği kısım
- Musalla taşı: Cenazenin üzerine konulduğu taş kısımdır
- Taç kapı: Caminin girişindeki gösterişli giriş kapısı
- Kube: Dışarıdan bakıldığında yarım daire şeklinde görülen ve caminin mimari açıdan dengede kalmasını sağlayan yapı