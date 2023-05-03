Caminin Bölümleri Nelerdir? Caminin İç ve Dış Bölümlerinin İsimleri

Caminin bölümleri nelerdir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda makale kaleme alınmıştır. Bu araştırmalardan güvenilir olanlardan istifade ile caminin iç bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Caminin dış bölümleri için de küçük bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Caminin bölümleri, İslam felsefesi açısından da çok önemlidir. Caminin dış bölümleri ve isimleri, cami ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Caminin Bölümleri Nelerdir?

Caminin bazı bölümleri imam ve müezzin için ayrılmıştır. Bunun yanında caminin büyük bir kısmının da sadece namaz kılmak için ayrıldığını görebilirsiniz. Caminin bölümleri içinde dikkat çeken kısımlar aşağıda sıralanmıştır.

Minare

Minber

Revak

Eyvan

Cemaat alanı

Hünkar ahfili

Vaaz kürsüsü

Kadın mahfili

Müezzin mahfili

Hazire

Avlu

Şadırvan

Gasilhane

Mükebbire

Kubbe

Caminin İç ve Dış Bölümleri

Caminin bölümleri, genel kültür açısından da çok önemlidir. caminin iç ve dış kısmında bulunan bölümler ve bunların ne işe yaradıklarını aşağıda bulabilirsiniz.