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QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDİNG RAYSG - RAY SİGORTA RHEAG - RHEA GİRİŞİM RODRG - RODRİGO TEKSTİL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RYGYO - REYSAŞ GMYO RYSAS - REYSAŞ LOJİSTİK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDİNG SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MÜHENDİSLİK SANFM - SANİFOAM SÜNGER SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENİLEBİLİR ENERJİ SEKFK - ŞEKER FİN. KİR. 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