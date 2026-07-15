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Asya borsalarında enflasyon rallisi! Fed beklentileri değişti, teknoloji hisseleri yükseldi

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azaltırken Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerindeki güçlü yükselişler piyasaları desteklerken, Çin'in beklentilerin altında kalan büyüme verisi risk iştahını sınırladı.

Asya borsalarında enflasyon rallisi! Fed beklentileri değişti, teknoloji hisseleri yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2026 10:33

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2026 10:34

ABD'de enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Asya borsaları Çin hariç yükselişle günü tamamladı. Yatırımcılar, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirirken, teknoloji hisselerinde görülen güçlü alımlar bölge piyasalarına destek verdi.

ABD ENFLASYONU FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Her iki veri de piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Verilerin ardından Fed'in temmuz ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler önemli ölçüde gerilerken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının güçlenmesini sağladı.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşlarını yineleyerek, "Kalıcı biçimde yüksek seyreden enflasyona tolerans göstermeyeceğiz ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ÇİN EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA BÜYÜDÜ

Bölgede yatırımcıların odağındaki bir diğer gelişme ise Çin'den gelen büyüme verileri oldu. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüyerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

İlk çeyrekte yüzde 5 büyüyen ekonomide ikinci çeyrekte görülen yavaşlama, son 3,5 yılın en düşük büyüme performansı olarak kayıtlara geçti. Güçlü sanayi üretimi ve ihracat verilerine rağmen iç talep ve yatırımlardaki zayıflık büyümeyi baskıladı.

Haziran ayında perakende satışların yıllık bazda yüzde 1, sanayi üretiminin ise yüzde 5,3 artması beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, analistler ekonomik aktiviteyi destekleyecek yeni politika adımlarının gündeme gelebileceğini ancak kapsamlı bir teşvik paketinin kısa vadede beklenmediğini ifade etti. Piyasaların odağı ay sonunda yapılacak Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısına çevrildi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Asya piyasalarında teknoloji şirketlerinin hisseleri dikkat çekici yükselişler kaydetti. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,8 değer kazanırken, Samsung Electronics hisseleri de New York Borsası'nda halka arz planlarını gözden geçirdiğine yönelik haberlerin etkisiyle yüzde 6,3 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki alımların desteğiyle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,2 artışla 7.284 puana yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 primle 68.755 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.952 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,2 yükselişle 24.639 puana çıktı. Hindistan'da Sensex Endeksi ise yüzde 0,6 artışla 77.514 puan seviyesinde işlem gördü.

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