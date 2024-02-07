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Almanya'da sanayi üretimi beklenenden fazla düştü

Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 11:46

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 11:46

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 sanayi üretimine ilişkin öncü verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 gerileme olacağı yönündeydi.

Böylece, Almanya'da sanayi üretimi art arda 7 ay geriledi.

Kasımda aylık yüzde 0,7 gerileme olarak açıklanan sanayi üretimi verisi de yüzde 0,2 düşüş olarak revize edildi.

Aralıkta sanayi üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3 düştü.

Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda kimya sektöründe yüzde 7,6, enerji yoğun sektörlerde yüzde 5,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,4 azaldı. Söz konusu dönemde otomotiv sektörü üretimi ise yüzde 4 arttı.

2023 yılının tamamında ise sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,5 geriledi.

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