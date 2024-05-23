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Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2024 10:55

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2024 10:55

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 461 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,6 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 90 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesi risk iştahını törpüledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'YE ÇEVRİLDİ

Tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyesine yükseldi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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