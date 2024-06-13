Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:23
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL'lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Akaryakıt fiyatları, motorine zam gelmesiyle yükseldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan BRENT, ABD'de talebin azalacağına dair işaretlerle baskılanırken araç sahipleri bu durum akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyacak mı merak ediyor. Peki mazot fiyatı (motorin fiyatları) için gelen zam ile değişen akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar...