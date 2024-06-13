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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL'lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:23

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL'lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, motorine zam gelmesiyle yükseldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan BRENT, ABD'de talebin azalacağına dair işaretlerle baskılanırken araç sahipleri bu durum akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyacak mı merak ediyor. Peki mazot fiyatı (motorin fiyatları) için gelen zam ile değişen akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları gece yarısı itibariyle motorin fiyatları için gelen zam ile değişti. BRENT yükselişine bugün ara verirken, yaşanan gerilemelerin de benzin veya mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Zam sonrası motorin fiyatları ne kadar? Yeni indirim, zam var mı? Merak edilenler yanıt buldu.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası 83,34 dolara kadar yükselirken, bugün ABD'de talebin azaldığına işaret eden verilerle düşüşe geçti. BRENT'teki yükselişler akaryakıt fiyatları cephesine zam olarak yansırken, düşüşlerin yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Peki motorine ne kadar zam geldi? Zam sonrası mazot fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BRENT PETROL NELERİ FİYATLIYOR?

1. ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler
2. Yaz aylarında seyahatlerin artmasına bağlı olarak küresel talebin de yükseleceği beklentisi
3. Fed'in sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri
4. Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimaliyle azalan arz endişeleri

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MAZOTA ZAM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,34 TL zam geldi. Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul

Mazot fiyatı: 40,62 TL
Benzin fiyatı: 40,26 TL

Ankara

Mazot fiyatı: 41,60 TL
Benzin fiyatı: 41,21 TL

İzmir

Mazot fiyatı: 41,98 TL
Benzin fiyatı: 41,46 TL

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