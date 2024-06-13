BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası 83,34 dolara kadar yükselirken, bugün ABD'de talebin azaldığına işaret eden verilerle düşüşe geçti. BRENT'teki yükselişler akaryakıt fiyatları cephesine zam olarak yansırken, düşüşlerin yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Peki motorine ne kadar zam geldi? Zam sonrası mazot fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor?