Çin AB'ye karşı DTÖ'ye gitme hakkını saklı tutuyor

Çin, Avrupa Birliği'nnin Çin'den elektrikli araçlarının ithalatına ek tarife planlarına tepki göstermeye devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, AB tarifeleri konusunda Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açma "hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

He Yadong, "Çin, DTÖ'ye dava açma ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Çin, elektrikli araçlarının ithalatına yönelik planlanan yeni AB tarifeleri konusunda Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açma "hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

SERT BİR TİCARET SAVAŞINI TETİKLEME RİSKİ TAŞIYOR

Pekin Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yadong bir brifingde yaptığı açıklamada, "Çin, DTÖ'ye dava açma ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Avrupa Birliği Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sübvansiyon karşıtı bir soruşturmanın ardından önümüzdeki aydan itibaren Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 38'e varan ek gümrük vergisi uygulayacağı uyarısında bulunarak sert bir ticaret savaşını tetikleme riski taşıdığını belirtti.

Avrupa Komisyonu, Çinli üreticilere yönelik gümrük vergilerinin geçici olarak artırılmasını önerdi: Pazar lideri BYD için yüzde 17.4, Geely için yüzde 20 ve SAIC için yüzde 38.1.

AB, miktarın firmalar tarafından alınan devlet sübvansiyonlarının seviyesine bağlı olduğunu söyledi. Pekin yönetimi Perşembe günü bu adımı "olgusal ve yasal dayanaktan" yoksun olduğu gerekçesiyle kınadı.