2 dev bankadan Fed analizi: Aralık ayını işaret ettiler

Deutsche Bank'ın ABD'li ekonomistleri, Fed'in bu yıl bir kez, Aralık ayında, faiz indirimine gitmesinin hala muhtemel olduğu yönündeki temel görüşlerini devam ettiriyorlar.

Beklentilerden daha yumuşak TÜFE verilerinin Eylül ayında faiz indirimine daha geniş bir kapı açtığını düşünen ekonomistler, "Ancak bunun için önümüzdeki birkaç ay içinde daha uysal enflasyon verileri ile büyüme ve işgücü piyasası verilerinde bir miktar yumuşama olması gerekli" değerlendirmesini yapıyorlar

UBS, FED'DEN İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİSİNİ ARALIK AYINA ÖTELEDİ

UBS Global Research, Fed'den ilk faiz indirimi için daha önce Eylül olarak ortaya koyduğu tahminini Aralık olarak revize etti

Jonathan Pingle liderliğindeki UBS ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Bize göre Eylül ayını gerçekçi bir şekilde masaya yatırmak için verilerin birçok zihni değiştirmesi ve önümüzdeki iki ay içinde bunu yapmaya başlaması gerekecek" dedi.