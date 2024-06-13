BOJ'un devlet tahvili alımını azaltması bekleniyor

JPMorgan'ın Japonya Piyasaları Araştırma ekibine göre, BOJ Cuma günü sona erecek iki günlük toplantısında aylık brüt Japon devlet tahvili (JGB) alımlarını 5,7 trilyon yenden 5,1-5,3 trilyon yene düşürme kararı alabilir.

'YATIRIMLARDA BİR SÜPRİZ OLMADIĞI SÜRECE'

BOJ'un aylık brüt JGB alımlarında yaygın olarak beklenen azaltımın piyasalar tarafından halihazırda fiyatlanmış durumda olduğunu savunan JPMorgan, "Bu nedenle, iletişim, uygulama veya yeniden yatırımlarda bir sürpriz olmadığı sürece, BOJ tarafından yapılacak böyle bir duyurunun anlamlı bir diz çökme tepkisine yol açması pek olası değil" değerlendirmesini yaptı.