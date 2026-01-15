Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor

Pacific Investment Management Co. (Pimco) Gelişmekte Olan Piyasalar Portföy Yönetimi Başkanı Pramol Dhawan, geçen yıl gelişmekte olan ülkelerde görülen güçlü yükselişin geçici bir hareket değil, uzun soluklu bir trendin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Dhawan, bu stratejinin kısa vadeli değil, yıllara yayılan bir yatırım yaklaşımına dayandığını vurgulayarak "Pozisyonlarımızı azaltmayı gündemimize almış değiliz" dedi.

Peru, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye'nin yanı sıra Mısır ile Nijerya'nın da öne çıkan yatırım fırsatları arasında yer aldığını belirten Dhawan, bu piyasaların cazibesinin arttığını söyledi.

Dhawan'ın yönettiği ve gelişmekte olan ülkelerin yerel para cinsinden devlet tahvillerine ağırlık veren fon, geçen yıl yüzde 22 getiri sağlayarak benzer fonların yaklaşık yüzde 90'ını geride bıraktı.

Dhawan'a göre bu iyimserliğin temelinde küresel dengelerdeki yapısal bir değişim bulunuyor. Gelişmiş ekonomilerde mali riskler artarken, gelişmekte olan ülkeler daha sıkı mali disiplin sergiliyor. Uzun süredir gelişen piyasalarla özdeşleşen merkez bankası bağımsızlığı gibi unsurların ise ABD gibi ülkelerde daha fazla tartışılır hale geldiğine dikkat çekti.

Bu belirsizliklerin bir kısmı doların 2017'den bu yana en zayıf performansını göstermesine yol açarken, söz konusu durum gelişmekte olan piyasalara yatırım yapanların getirilerini destekledi.

Pimco, portföy dağılımında yerel para birimi cinsinden tahvilleri, dış borçlanma araçlarına kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla tercih ediyor.